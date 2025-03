Tras la separación de Ben Affleck con Jennifer Lopez comenzaron a circular los rumores de un posible romance con Jennifer Garner, con quien mantuvo una relación amorosa de 10 años que culminó en buenos términos, sin embargo, no todos parecen estar felices con las sospechas.

Aunque John Miller, actual novio de la actriz de ‘Si tuviera 30’ había guardado silencio sobre la relación de Garner con el protagonista de ‘Batman vs Superman: Dawn of Justice’, una fuente cercana aseguró para Page Six que se encuentra molesto con la cercanía que han mostrado en los últimos días.

Según la información del medio neoyorquino, Miller, quien es director ejecutivo de la empresa Cali Burger, afirmó que la expareja de su novia “cruzó la línea” tras la viralización de una romántica fotografía donde se muestran abrazados.

“John sabe que no pasa nada entre Jen y Ben, pero no cree que esas fotos sean buenas y siente que son una falta de respeto a su relación”, detalló.

Sin embargo, el enojo del empresario de 47 años parece que fue más allá de lo habitual, ya que la fuente mencionó que también le colocó un ultimátum a su novia y en caso de que no se cumpla, podría decidir separarse de ella.

“No quiere volver a ver algo así o no tendrá más opción que irse”, agregó.

¿Por qué John Miller está enojado con Jennifer Garner y Ben Affleck?

Desde la separación de Ben Affleck con Jennifer Lopez, la cercanía del actor con Jennifer Garner aumentó, debido a que comparten la custodia de sus tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

Además, debido a que su compromiso de 10 años terminó bien, suelen pasar juntos las festividades como Navidad o Acción de Gracias, lo que podría afectar la relación de John Miller con la actriz de 52 años.

“John se siente como un tercero en discordia”, detalló la fuente a Page Six.

En los últimos días, una romántica fotografía de la expareja inundó redes sociales, ya que aunque es común observarlos juntos, el contacto físico de la postal sorprendió a los fans porque “parecen enamorados”.

El momento se dio durante un juego de Combat Paintball Park en Castaic, California, luego de que el actor de ‘Gona Girl’ rodeo por la cintura a Garner, mientras ella apuntaba al objetivo con la mirada al frente durante el cumpleaños 13 se su hijo Samuel.

“John está intentando lidiar con la relación entre Ben y Jen manteniéndose en silencio, pero es muy difícil”, informó The Daily Mail.

Ben Affleck y Jennifer Garner se dejaron queriendose, mira como lo encontraron 😹 incluso Ben estando con la JLO se veía mas enamorado de la Garner. Ben es un desequilibrado mental pic.twitter.com/75lmQmoZbO — Aimée 🪼🫧 (@Aime_1) March 5, 2025

