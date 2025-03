Durante la presentación de la Velada del Año 5, la revelación de las concursantes femeninas sorprendió al público, luego de que se confirmó que Abby peleará contra Roro en el combate que se disputará el próximo 26 de julio de 2025.

Aunque la participación de Roro fue sorpresa para muchos fanáticos, algunas personas ya sospechaban que formaría parte de la quinta edición, ya que se filtró el cartel promocional días antes al lanzamiento oficial.

Sin embargo, debido a que el contenido de Rocío Bueno, como en realidad se llama, es de carácter gastronómico, se rumoró que podría ser presentadora, hasta que la tarde del 10 de marzo se confirmó que peleará contra Abby Imu, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram.

Al momento del encare, ambas contrincantes dieron su opinión sobre el combate y aunque aseguraron que no tienen problemas entre ellas, lanzaron algunos comentarios que fueron considerados como ataques.

“Creo personalmente que cuando Roro me tenga en el ring va a sentir miedo, si se le puede decir de alguna manera”, señaló Abby.

Las declaraciones sucedieron después de que Ibai Llanos informó sobre la diferencia de altura entre ambas influencers, pues según indicó durante la presentación, Roro es menor que su compañera por 20 centímetros.

“A nivel altura, a nivel físico estoy en desventaja, pero no tengo miedo. A mí me hizo mucha ilusión cuando me lo ofreciste y me daba igual quien fuera el rival”, señaló la joven de 22 años.

A pesar de que la estatura podría representar una desventaja, también destacaron que los hábitos de ejercicio de Roro podrían ayudarle durante el combate, ya que se ejercita con regularidad y antes de viralizarse con sus videos de recetas, compartía sus rutinas en el gimnasio.

¿Roro es feminista? Abby la contradice

Roro, quien cuenta con más de 7 millones de seguidores en TikTok, fue criticada durante su crecimiento en redes sociales debido a que supuestamente muestra un estilo de vida ‘Trad Wife’ con roles tradicionales de género.

“A mi novio Pablo se le antojo”, es la frase con la que la influencer comienza sus videos, donde muestra las comidas que realiza para su pareja día con día, desde platillos extravagantes como la catedral de Notre Dame con galleta hasta recetas comunes.

Sin embargo, aunque su postura a favor de los movimientos de las mujeres fue criticada en redes sociales, durante la presentación de la Velada del Año volvió a confirmar que se identifica como feminista.

“Si me enfadas no te voy a sonreír. Yo no voy a decir nunca nada malo de ella ni de nadie, yo soy feminista y nunca voy a hundir a una mujer, menos insultarla”, agregó.

Su respuesta causó las risas de su contrincante, quien señaló que es feminista en este momento, pero “si bajas en sus videos” te podrías encontrar con una diferente versión. A pesar de ello, sus seguidores dejaron divertidos comentarios.

“Preparará un plato de puños porque Pablo se lo pidió”, "Hoy a Pablo le apetecía que ganara la Velada del Año", Roro construyó el ring y fabricará sus propias guantes de boxeo", "A Pablo se le antojó que gane una pelea de box", dicen.