Una influencer conocida como RoRo Bueno, fue acusada de promover valores que van en contra del feminismo, luego de que se viralizaron los videos en los que explica su pasión por cocinar para su novio Pablo.

Rocio Bueno es una joven de 22 años, que se popularizó con rapidez en redes sociales por mostrar la diversidad de platillos que sabe preparar, sin embargo, alzó las críticas por "únicamente" cocinar para “satisfacer” a su pareja sentimental.

“Pablo quería que ganáramos la Eurocopa, así que invité a sus amigos a ver el partido y decidí hacer un piqueteo español para apoyar a la selección”, señaló.

La creadora de contenido, suma más de 2.7 millones de seguidores en TikTok, pero a pesar de contar con fans que apoyan sus videos, fue catalogada por distintas personas en internet cómo “tradwife”.

Como el nombre lo indica, "trad" (tradicional) y "wife" (esposa), se refiere a las mujeres que siguen roles tradicionales de género como cocinar, limpiar el hogar, cuidar a los hijos, mostrar un actitud “sumisa” ante los hombres y buscar una pareja sentimental que provea con los gastos totales de manutención.

¿RoRo Bueno es un personaje?

Sin embargo, Roro Bueno, señaló en una entrevista para Sr. Wolf Podcast que su forma de vivir produjo que las comentarios en su contra salieran de internet, ya que recibe insultos por la calle de personas que no entienden que es un personaje.

“Me gritan esclava, no te queremos aquí. Es muy raro, no estoy acostumbrada a nada de esto porque llevo un mes. Sí es verdad que hay gente muy amable que entiende que es un personaje, que realmente no vivo por y para Pablo, pero hay gente que se lo está tomando muy en serio”, comentó.

A la vez, algunos usuarios criticaron que su contenido es una réplica de la creadora Nara Smith, modelo alemana que vive en Estados Unidos y comparte los platillos que cocina para su esposo a través de TikTok con “las mismas palabras”.

Mientras que sus seguidores y el público que gusta de su contenido, arremetieron contra los grupos feministas que lanzaron comentarios en su contra, ya que aseguraron “es la mujer perfecta” y “no le hace daño a nadie”.