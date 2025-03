El 20 de febrero de 2025, la muerte de Daniel Bisogno conmocionó a la industria del entretenimiento en México, sin embargo, aseguran que el conductor se intentó comunicar “desde el más allá” con Pati Chapoy.

En una entrevista con Flor Rubio para ‘Fórmula Espectacular’, Alex B informó que desde el fallecimiento de su hermano ha vivido situaciones inquietantes que ocurrieron a los pocos días de que se presentó la noticia.

Por motivos personales, el celular del ‘Muñe’ quedó bajo resguardo de su hermano, quien fue interrogado por Iyari González, actual productora del programa Ventaneando’ después de que Pati Chapoy recibió tres llamadas desde el celular de Bisogno.

“Oye, dice Pati que si necesitas algo porque tiene tres llamadas perdidas desde el celular de Daniel, ayer en la noche recibió tres llamadas”, señaló.

El momento generó confusión entre los comunicadores, ya que el teléfono que pertenecía al conductor estaba en la casa de su hermano, quien se encontraba en un concierto en la Ciudad de México (CDMX) al momento de la llamada.

“Esto es real, te lo juro”, confesó.

A pesar de que el instante fue inquietante para su familia, Alex B agregó que no le sorprendió que intentara comunicarse con Pati Chapoy, ya que no se pudo despedir ni agradecer antes de su partida.

“Te digo una cosa, si a alguien hubiera llamado Daniel en algún momento, sí hubiera sido a Pati, no se pudo despedir, porque además estaba muy agradecido, él ya tenía todo planeado para regresar a Ventaneando y darle las gracias”, agregó.

Alex habla de las situaciones paranormales tras la muerte de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno falleció a los 51 años de edad, tras sufrir complicaciones con el trasplante de hígado al que se sometió y aunque su muerte generó una ola de tristeza entre los fans, hay personas que aseguran que intenta comunicarse de diferentes formas.

Alex B, quien además de ser hermano del conductor es un destacado presentador, confesó que la llamada no es el único momento paranormal que presenció desde el fallecimiento del ‘Muñe’.

“Hace cuatro o cinco días llegué a casa de Daniel y la cocina estaba prendida, cuando yo dejo todo perfectamente apagado”, confesó.

Además aseguró que no se encuentra asustado, ya que se suman a los diferentes incidentes que han ocurrido, como el arete de Pati que salió volando al aire sin una razón aparente.

“Habrá quien crea, habrá quien no, a mí no me dan miedo esas cosas, ya hay algunos videos en internet”, señaló.

