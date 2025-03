En Estados Unidos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realiza redadas en diferentes estados con la meta de detener a 1,200 personas indocumentadas al día, sin embargo, un hombre realizó una maniobra diferente para evitar su arresto.

A través de redes sociales, un inmigrante originario de Guatemala causó conmoción entre la población hispana, luego de que fue captado mientras evadía a los agentes de migración en el techo de una construcción en Spanish Fort, Alabama.

De acuerdo con el influencer y activista Carlos Eduardo Espina, los oficiales esperaron que el trabajador conocido como 'roofero' bajara para capturarlo, sin embargo, después de seis horas se retiraron de las instalaciones sin éxito.

Testigos afirman que los agentes se llevaron a más de ocho trabajadores, sin embargo, además de que el hombre guatemalteco se negó a descender, afirmó que si lo querían detener, tenían que subir por él.

Aunque no hay un comunicado oficial por parte de las autoridades, el creador del contenido informó que las personas que intentaron ayudarlo brindándole comida, fueron notificadas sobre la detención que podrían sufrir si continuaban.

Latinos en Estados Unidos muestran su apoyo

La grabación que se volvió viral en redes sociales, muestra al inmigrante sentado en el techo del inmueble junto a diferentes materiales de construcción, mientras los agente del ICE mueven una escalera para intentar llegar hasta él.

El momento generó empatía por parte de la comunidad migrante en Estados Unidos, quienes comentaron sobre el posible terror que sintió el hombre al enfrentarse a la situación.

“¿Quién más lloró?”, “Pobrecito, estuvo en modo alerta por seis horas”, “Me imagino todo lo que habló con Dios”, “Solo quería regresar a casa con su familia”, dicen en redes sociales.

Agentes detienen a trabajadores en Estados Unidos

Tras las redadas autorizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se viralizaron diversos momentos que vivieron los hispanos indocumentados durante sus jornadas laborales.

En febrero de 2025, la detención de un grupo de trabajadores latinos en el restaurante ‘Tortillería la Perla’ en Midland, Texas, causó preocupación entre la comunidad, pues los agentes del ICE arribaron al lugar sin uniforme.

“Era encubierto, no tenía uniforme, no tenía nada, solo tenía una pistola y la placa, me dijo que la tortillería estaba cerrada”, señaló.

Un caso similar fue informado en una publicación de la taquería ‘Taconganas’ en Memphis, donde se detalló que los oficiales de migración vestidos de civiles ingresaron al establecimiento de comida mexicana y se llevaron a los trabajadores que se encontraban en el área de cocina.

“Verás que no tienen uniformes, no muestran ninguna insignia o identificación, y no dejaron ninguna información de identificación o papeles. Si no fuera por nuestras cámaras de seguridad, ni siquiera sabríamos que esto pasó”, señalaron.