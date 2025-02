Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a un grupo de trabajadores latinos en un restaurante de comida mexicana durante una redada en Texas, Estados Unidos.

El momento que generó gran indignación entre la comunidad hispana, ocurrió en el establecimiento conocido como ‘Tortillería la Perla’ en la ciudad de Midland, luego de que oficiales que se identificaron como elementos del ICE allanaron al lugar y detuvieron a cerca de una decena de empleados.

De acuerdo con Telemundo, quien habló con un testigo anónimo que presenció el operativo, los agentes de migración se llevaron a 13 trabajadores que se encontraban en su jornada laboral al momento de la detención.

“Se vieron muchos porque hay meseras, están las personas de los burritos, las personas de la cocina, del restaurante, los de la tortillería, están los de cocina”, declaró.

El testigo también afirmó que los oficiales arribaron al restaurante sin uniforme, pero se percataron que se trataba de elementos del ICE porque tenían una placa de identificación y una pistola, así como tres camionetas del la policía local.

“Era encubierto, no tenía uniforme, no tenía nada, solo tenía una pistola y la placa, me dijo que la tortillería estaba cerrada”, señaló.

El Departamento de Policía de Midland envió una declaración al medio de comunicación, donde confirmó su participación con el ICE para detener a los trabajadores latinos de la ‘Tortillería la Perla’.

“La posición de la Ciudad de Midland y del Departamento de Policía es que estamos trabajando y continuaremos trabajando con las fuerzas del orden locales, estatales y federales en todos los niveles”, detalló.

Captan detención de trabajadores en video

En un video difundido en redes sociales, se observa la detención de los trabajadores latinos en la ciudad de Midland y de acuerdo con el influencer y activista Carlos Eduardo Espina, los oficiales solicitaron los papeles de los empleados, pero al no ser entregados, se los llevaron.

En la grabación se muestra que los agentes del ICE, tal como lo mencionó el testigo, arribaron al establecimiento con ropa de civil, además, los empleados fueron trasladados esposados por las muñecas, lo que generó una fuerte ola de indignación entre la comunidad.

“Vivo en Midland, se llevaron a 13, yo iba a comprar ahí seguido y todos los que trabajaban ahí eran muy amables”, comentaron.

