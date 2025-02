Las medidas migratorias de Donald Trump provocaron que miles de latinos fueran deportados de Estados Unidos de un día para otro, sin posibilidad siquiera de avisar en sus empleos: una situación así le sucedió a la dueña de un taller mecánico, quien se quedó sin sus trabajadores mexicanos y ahora no tiene quién le ayude; la mujer estadounidense explotó contra los “gringos” que se quejaban de los migrantes y dijo que ahora fueran ellos a auxiliarla: “Vengan a ayudarme”, ordenó.

En las últimas semanas, las autoridades migratorias de Estados Unidos han llevado a cabo redadas en varias ciudades de la Unión Americana, que han dejado como resultado la deportación de migrantes procedentes de varios países, como México, Colombia, Venezuela, entre otros.

Algunas de estas detenciones se han hecho en el lugar de trabajo de los migrantes, hecho que ha causado indignación en una parte de la población estadounidense, la cual se ha quejado de que los dejan sin sus trabajadores sin previo aviso, además de que acusan el trato inhumano que reciben los migrantes.

En redes sociales se hizo viral la reacción de una mujer dueña de un taller mecánico quien explotó contra las estadounidenses y contra Trump ya que se quedó sin ayuda en su negocio.

En el video que circula en TikTok y X, antes Twitter, se observa a la mujer muy enojada con los “gringos”, a quienes acusó de haber deportado a todas las personas que la ayudaban a reparar los autos del taller. “La migra vino y se llevó a todos mis trabajadores, y tengo que hacerlo todo yo, por culpa de Trumpas (Trump)”, contó la mujer al inicio del clip.

🇺🇸 Mecánica Estadounidense se quedó sin trabajadores gracias a Trump.🇺🇸



Una mujer Estadounidense que se dedica a la mecánica, tronó contra @POTUS45, por haber deportado a sus trabajadores migrantes.



Y reta a los Gringos huevones que vayan a trabajar.🤣🤣🤣#MexicoPuebloUnido pic.twitter.com/xLyDFwai3b — Albert_Rudo (@Albert_Rudo) February 13, 2025

Posteriormente, la dueña del taller mecánico señaló que no se da abasto y que tiene el trabajo detenido pues no cuenta con las personas que necesitaba para hacerlo, que sabían de mecánica y se habían convertido en sus trabajadores esenciales. “Y mira tengo tanto trabajo que no hallo ni cómo hacerle… acá atrás tengo como 8 trocas, que me esperan de arreglar y sin trabajadores”, indicó.

Visiblemente molesta, la mujer estadounidense se lanzó en contra de sus compatriotas y dijo que la fueran a ayudar, ya que estuvieron de acuerdo con las políticas migratorias de Trump: “¿Dónde están los ‘gringos’ que decían que los mexicanos robaban el trabajo? ¡Vengan a ayudarme, muy ver…!”, enfatizó.

En el video, la dueña del taller hace un recorrido por las instalaciones y muestra cómo tiene varios autos a la espera de que sean arreglados. “Vengan a ayudarme porque ya me estoy ahogando de trabajo”, insistió.

"No me sale el tiempo no me da chance ni de cag.. (…) Ya ni como, ni ca.., al rato me voy a desaparecer, voy a bajar de peso, ni trago”, finalizó diciendo en el video que ya cuenta con miles de reproducciones y comentarios.