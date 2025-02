Tras el aumento de detenciones durante las redadas migratorias autorizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se popularizó la acción de una mujer local que mostró su apoyo a los residentes indocumentados ante la llegada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En un complejo habitacional en Denver, Colorado, los presuntos agentes de migración se colocaron en las afueras de las casas donde habitan personas “ilegales”, sin embargo, una mujer estadounidense decidió salir con una bocina para recordarles sus derechos y evitar su arresto.

“No abran la puerta sin la orden de un juez, con la dirección y la persona específica, tienen derecho a guardar silencio”, mencionó mediante un megáfono.

Aunque la mujer no fue identificada, en redes sociales la apodaron como “valiente” por enfrentarse a las autoridades del ICE para defender a las personas migrantes de Estados Unidos.

En la sección de comentarios del video que adquirió popularidad con rapidez, diversos usuarios manifestaron estar agradecidos con la acción que realizó e incluso, afirmaron que lloraron con la grabación.

“Se me hizo un nudo en la garganta, aún existe gente buena”, “Me hizo llorar”, “Qué gran mujer y se nota que no habla perfecto el español pero lo dio todo”, “Un gran abrazo a esa heroína”, dijeron.

El hecho se dio en el marco del ‘Día sin inmigrantes’, una manifestación masiva que realizaron las personas indocumentadas para exigir sus derechos tras las nuevas políticas implementadas por el presidente Donald Trump y luego de que NBC News confirmó que las autoridades buscan detener a 1,200 inmigrantes al día.

Estadounidenses agreden a migrantes

Aunque la mujer no fue identificada logró enternecer los corazones de los migrantes en Estados Unidos, sin embargo, en los últimos días se registraron diversos altercados contra la población hispana que vive en el país de las barras y las estrellas.

A comienzos del mes de febrero, un joven de 19 años agredió verbalmente a personas mexicanas durante el evento ‘Waste Management Phoenix Open’ en Scottsdale, pues alegó estar a favor de la supremacía blanca.

“Ah, mexicanos, ¿quieren saber algo sobre los mexicanos? A ustedes malditos frijoleros deberían cortarles la garganta en la frontera, porque ustedes saltan muros", señaló.

También se dio a conocer el caso de una conductora estadounidense que lanzó fuertes comentarios contra un grupo de personas latinas y aseguró que llamaría a Donald Trump para que fuera por ellos.

A la vez, presuntos agentes del ICE acudieron vestidos de civiles a la taquería ‘Taconganas’ en Memphis, donde detuvieron a cerca de tres trabajadores mexicanos mientras se encontraban en la cocina.

“Verás que no tienen uniformes, no muestran ninguna insignia o identificación, y no dejaron ninguna información de identificación o papeles. Si no fuera por nuestras cámaras de seguridad, ni siquiera sabríamos que esto pasó”, señaló el establecimiento.

