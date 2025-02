En redes sociales, se difundió una grabación de lo que podría ser una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Memphis, en donde agentes sin identificación ingresaron a una taquería para detener a trabajadores mexicanos.

A través de Instagram, el establecimiento conocido como ‘Taconganas’ informó que los oficiales ingresaron a uno de sus camiones para llevarse a los empleados, sin embargo, acudieron vestidos de civiles, lo que despertó la incertidumbre sobre el caso.

“Verás que no tienen uniformes, no muestran ninguna insignia o identificación, y no dejaron ninguna información de identificación o papeles. Si no fuera por nuestras cámaras de seguridad, ni siquiera sabríamos que esto pasó”, señaló.

En la grabación, se observa que un grupo de hombres vestidos con jeans y sudaderas entran al área de cocina del establecimiento de comida mexicana, para después detener a cerca de tres trabajadores migrantes mientras cocinaban.

La taquería comentó que tras la detención logró tener comunicación con los trabajadores, quienes fueron notificados que se encontraban con agentes del ICE, sin embargo, afirmaron no tener certeza debido a las irregularidades.

“Hemos tenido noticias de los empleados. Se les ha dicho que están siendo detenidos por ICE. No sabemos si los hombres que ves en el vídeo trabajan para ICE o para alguien más”, agregó.

‘Taconganas’ señaló que cumple con las leyes de inmigración que establece Estados Unidos, por ello, aseguraron que respaldarán a sus trabajadores con apoyo y asistencia legal durante todo el proceso.

“Sabemos que todos están lidiando con situaciones como esta. Sabemos que nuestra comunidad está asustada. Mientras el país navega hacia una nueva normalidad, estamos aquí para apoyar a la comunidad y también a nuestra fuerza laboral y a nuestra gente”, comentó.

¿Qué dicen las autoridades sobre la detención en una taquería?

El alcalde de la ciudad de Memphis, Paul Young, informó mediante una publicación en X que la detención se llevó a cabo por agentes federales de Estados Unidos, sin embargo, no otorgó mayores detalles sobre el caso.

Mientras que medios locales aseguran que las autoridades confirmaron que se trató de una detención escoltada por ICE y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) como parte de una operación por posible tráfico laboral.

"El video publicado el lunes muestra a ICE HSI Memphis arrestando a tres ciudadanos mexicanos que se encuentran ilegalmente en los EE. UU. como parte de una operación de control en el lugar de trabajo. Esta operación se basó en información recibida relacionada con un posible tráfico laboral. Dos de los tres hombres arrestados tenían condenas penales previas por violaciones relacionadas con la inmigración", señaló ICE, según FOX13.