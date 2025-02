En redes sociales se viralizó una grabación en la que una mujer, apodada como ‘Lady Uber’, amenazó al conductor de la aplicación con acusarlo de acoso si no apresuraba su paso para llegar más rápido a su destino en Ciudad de México (CDMX).

Los hechos se dieron a conocer porque el vehículo grabó el comportamiento de la implicada con la cámara de tablero, sin embargo, generó indignación entre los usuarios cuando se dio a conocer.

La mujer, quien aún no es identificada por las autoridades, le pidió al chofer que realizara diferentes maniobras para llegar a su trabajo con más rapidez, luego de amenazar con reportarlo por no seguir sus indicaciones y por presuntamente no saber manejar.

“Pásate para allá, te voy a reportar, pásate a la izquierda, ay, no mam*s. Pásate, pásate, ya tienes la direccional prendida, síguete todo derecho y ahorita te vuelves a meter a la derecha”, dijo.

Cuando el conductor se negó a atender las peticiones y rechazó seguir conduciendo con ella sobre el vehículo por el temperamento que demostró, la implicada enfureció en su contra hasta asegurar falsamente que el conductor la acosó.

“Yo lo estoy reportando porque me está acosando, me viene haciendo preguntas, que estaba muy bonita y no sé qué tanto, que si no le hacía caso no iba a avanzar. Me venía diciendo que me venía muy bonita y que le gustaba”, reportó vía telefónica con un operador de la aplicación, después de decirle "avanzas o te avientas 5 años en la cárcel" al chofer.

Aunque debido a la popularización del video se apodó a la mujer como ‘Lady Uber’, durante la grabación se escucha que el reporte se hace en la empresa VEMO, conocida por ofrecer servicios de préstamo de vehículos a través de Uber y DiDi.

“Los autos de VEMO operan solo dentro de la Ciudad de México por medio de la aplicación de Uber, por lo que deberás tenerla instalada en tu dispositivo móvil”, señalan.

¿Ya identificaron a la mujer apodada como ‘Lady Uber’?

Tras la viralización del caso, en redes sociales se aseguró que una mujer conocida como ‘Leidy González” era la protagonista del video viral, sin embargo, la joven salió a desmentir las acusaciones.

La mujer, quien mostró pruebas de que no se trata de ella, señaló que recibió múltiples amenazas injustificadas, pero que a pesar de ello, también exige justicia para el conductor y para que la dejen de relacionar con el caso porque pasó “el peor día” de su vida".

“Este video es porque me están confundiendo con esta persona que agredió, ofendió y maltrató al chofer de Uber, primero quiero decir que como se muestra en la foto, no somos la misma persona”, señaló.

Además, se rumora que la verdadera implicada podría ser una mujer identificada como 'Venus', quien supuestamente reconoció por mensaje ser la mujer en el caso del chofer de aplicación.

Ella es Leidy, a quién erróneamente están confundiendo con la persona que inventó acoso al chófer de Uber. Sería bueno que @Uber_MEX aclare que no es ella la usuaria responsable.

Le están jodiendo la vida de la misma manera que intentó la chica del video con el conductor. pic.twitter.com/T7A8pSpg2g — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 9, 2025

¿Qué respondió el chofer acusado de acoso?

En entrevista con medios mexicanos, Isaac Lozoya señaló que es una situación que no le desea a nadie, sin embargo, informó que no sabe como se viralizó el video, debido a que él como conductor no tiene acceso a ellos.

“Yo como conductor no tengo acceso a esos videos. Desde que yo marqué a mis compañeros en la oficina, la chava exigía mucho que la llevara a su destino, que se supone que la policía nos iba a esperar ahí”, comentó a N+.