Este fin de semana una mujer, supuestamente extranjera, levantó indignación entre los mexicanos luego de ser exhibida lanzándole agresiones racistas y burlas a un policía en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

Después de hacerse viral en redes sociales por agredir a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la Condesa y ser apodada Lady Racista, internautas identificaron a la agresora y la exhibieron en redes sociales.

Identifican a Lady Racista y la exponen en redes

Luego de que se hiciera viral el video de una mujer agrediendo a un elemento de la SSC por intentar sancionarla por no pagar parquímetro, los internautas se encargaron por sí mismos de ubicar a dicha persona, a quien poco después identificaron como una “actriz” argentina, conocida como Ximena Pichel.

Al parecer la agresora vive y trabaja en la CDMX como hostess en un famoso restaurante de la capital y además se desempeña como modelo por temporadas.

De acuerdo con el sitio especializado en cine y series IMDb, Pichel está registrada como parte del elenco de la telenovela Entre el amor y el deseo de 2010, producida por TV Azteca.

Después de que se mostraran las placas del auto de la mujer en el video viral, se reveló que la Secretaría de Administración y Finanzas tiene un registro de 26 infracciones tan sólo en la Ciudad de México.

Lady racista, una señora se puso loca con los que ponen arañas en la Condesa aceptando que es racista porque odia a los negros ☠️ esto en la Condesa



Ahí pa que hagan viral a la loca esa pic.twitter.com/zbAg9h4TBf — shile shilaka 880🦩🌵 (@TaideEstivali) July 3, 2025

¿Qué sucedió? ¿Quién dijo la mujer contra el policía?

De acuerdo con un video que circula en la red, dicha mujer agredió con insultos racistas a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque al parecer éste pretendía inmovilizar su auto por no pagar el parquímetro; se afirma que el incidente ocurrió en la colonia Condesa.

En el video se escucha que la mujer le profesa un sinfín de insultos al elemento, entre ellos agresiones racistas con las que lo llamó “negro” y le dijo que lo odiaba por su color de piel.

“No me estés insultando, pinche negro. No me estés insultando, culero”, arremetió la señora, a lo que el policía le contestó: “Hasta racista eres”, tras esto, la mujer le contestó: “A huevo, odio a los negros como tú. Los odio”.

Después de las primeras agresiones, la señora subió a su auto para seguir gritando insultos: “Los odio por nacos. Odio a los putos negros como tú, culeros (...) Los odio, maldito”.

Las imágenes muestran que la agresora hace un berrinche dentro de su auto mientras sigue burlándose del oficial. Ante estos hechos, los internautas llamaron a la mujer Lady Racista.

En otros videos tomados en el momento muestran a los hijos de la mujer también agrediendo al policía, aventando el candado que pretendía poner en la llanta e insultándolo por estar haciendo su trabajo.

El Gobierno de la CDMX se pronuncia ante el acto de racismo

Después de que las imágenes se hicieran virales en redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México emitió un comunicado a través de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos (IESIDH) en el que expuso lo ocurrido y condenó las actitudes de la mujer hacia el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“El racismo es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y atenta contra el principio de igualdad consagrado en el marco normativo nacional e internacional”, apuntó el organismo.

En el mismo comunicado, la institución hizo un llamamiento a la ciudadanía a combatir los actos de racismo “en todas sus formas” ya que “el racismo no tiene cabida en la Ciudad de México” y señaló que las actitudes racistas que enfrentó el policía no fueron un acto menor, “sino una violación a los derechos humanos que debe ser reconocida, sancionada y erradicada”.