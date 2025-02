Tras la aprobación de las redadas masivas contra migrantes en Estados Unidos, crecieron los reportes de ciudadanos estadounidenses que atentan contra la población hispana que radica en el “país de las oportunidades”.

El creador de contenido Carlos Eduardo Espina, conocido por su fundación ‘Fondo solidario para refugiados detenidos”, compartió la grabación de una mujer que lanza fuertes insultos contra las personas indocumentadas.

En el video se puede observar que la mujer, acusada en redes sociales de “racista”, maneja un vehículo Chevrolet Impala mientras arremete contra los testigos y amenaza con hablarle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

VIDEO

“Voy a llamar a Trump para que venga por ti, hijo de *** ilegal” , señaló.

La agresión de la mujer afroamericana causó indignación entre la comunidad latina, ya que consideraron que tuvo poca empatía con la situación migratoria que vive su país, a pesar de formar parte de los grupos históricamente excluidos.

Además, con la conductora viajaba otra mujer, quien llamó la atención de los usuarios en redes sociales por mostrarse con una apariencia “burlona” durante todo el altercado, mismo que quedó grabado y adquirió viralidad tras ser publicado en las diferentes plataformas de comunicación.

“Yo solo espero dos cosas, primero que estas señoras sean encontradas y que haya consecuencias, adecuadas y segundo, que recuerden que ellas también son discriminadas en este país”, compartió el influencer.

Estadounidenses arremeten contra latinos

No es la primera vez que los ciudadanos estadounidenses arremeten contra la población latina en Estados Unidos, sin embargo, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia y la aprobación de sus nuevas políticas migratorias, se reportó el aumento de casos.

En fechas recientes, durante el evento ‘Waste Management Phoenix Open’ en Scottsdale, un joven de 19 años lanzó fuertes comentarios sobre los mexicanos e incluso, mencionó frases sobre la supremacía blanca y su ideología a favor de Hitler.

"Ah, mexicanos, ¿quieren saber algo sobre los mexicanos? A ustedes malditos frijoleros deberían cortarles la garganta en la frontera, porque ustedes saltan muros", comentó.

Debido a sus acciones, la empresa Vivint Smart Home donde trabajaba, anunció que fue despedido porque no reflejan los principios de la empresa, además destacaron sus palabras como “aborrecibles”.

Además, la famosa influencer Florence Mirsky, expareja del productor ganador de ocho premios Grammy, Scott Storch, fue captada agrediendo a trabajadores latinos en un valet parking de Beverly Hills, California.

Después de justificar su comportamiento por presuntamente sufrir acoso por parte de los trabajadores, salió a desmentir su propia versión para disculparse tras perder seguidores en Instagram.

“¡Amo a los mexicanos, y a todas las personas de todos los colores y religión! Hoy hice todo lo que pude y pedí disculpas a los dos hombres que no me habían hecho nada. Estoy en un estado de ánimo tranquilo y sé que soy la persona menos racista que existe. Solo soy una niña malcriada con un lenguaje vulgar. Y esa es la verdad. Espero que me perdonen”, agregó.

