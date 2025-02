Una mujer estadounidense aún no identificada, causó indignación en redes sociales tras lanzar fuertes comentarios contra los trabajadores latinos de un Panda Express en Houston, Texas.

El incidente fue dado a conocer por el influencer y activista Carlos Eduardo Espina, luego de que un testigo le envió el video para que lo difundiera a través de sus plataformas de comunicación.

En la grabación se observa que la mujer afroamericana enfurece contra los cajeros de la sucursal ubicada en 19 East Crosstimbers, a quienes insultó después de solicitar hablar con el manager.

“Pues jódete también pt* y la seguridad también”, agregó.

La mujer que luce una blusa blanca y un peinado recogido, salió del establecimiento mientras hablaba por teléfono y lanzaba comentarios discriminatorios contra la población latina en Estados Unidos.

“Lárgate de mi país, maldita put*”, señaló.

De acuerdo con el influencer, los hechos sucedieron luego de que la cliente se molestó con los empleados cuando se percató de que había una larga fila en la que se debía formar para ser atendida, lo que causó instigación entre los usuarios, pues afirmaron que ella también pertenece a un grupo segregado.

Estadounidenses agreden a migrantes indocumentados

Tras las nuevas políticas migratorias autorizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han reportado diversos casos de discriminación contra la población latina, hispana e indocumentada en el país de las barras y las estrellas.

A comienzos de febrero de 2025, una famosa influencer conocida como Florence Mirsky fue denunciada en redes sociales por agredir verbalmente a un grupo de trabajadores latinos de un valet parking en Beverly Hills, California.

“Ustedes son espalda mojada, Donald Trump está haciendo cosas buenas, ustedes violan a la gente, ustedes violan y matan a la gente”, señaló.

La mujer, quien es ex novia del productor ganador de ocho premios Grammy, Scott Storch, excusó sus palabras al afirmar que los empleados de la sucursal la habían acosado, sin embargo, momentos después salió a desmentir su propia versión.

Mirsky, quien tiene más de 70 mil seguidores en redes sociales, pidió disculpas públicas mediante un video en el que se observa entre lágrimas, donde se definió como una “niña malcriada” que ama a los mexicanos.

“¡Amo a los mexicanos, y a todas las personas de todos los colores y religión! Hoy hice todo lo que pude y pedí disculpas a los dos hombres que no me habían hecho nada. Estoy en un estado de ánimo tranquilo y sé que soy la persona menos racista que existe. Solo soy una niña malcriada con un lenguaje vulgar. Y esa es la verdad. Espero que me perdonen”, agregó.

