Gerard Piqué reunió a varias celebridades de internet para formar su famosa Liga de Reyes o Kings League, un torneo de futbol liderada por él mismo y sus amigos.

Entre sus colaboradores estrellas destaca Ibai Llanos, una celebridad en su natal España que se ha ganado fans en todo el mundo por sus trabajos en internet y ahora como parte de la liga también conocida como Futbol 7.

¿Quién es Ibai Llanos?

Además de ser uno de los líderes de la Kings League junto a Gerard Piqué, Iba Llanos es un famoso streamer español que ha conquistado el internet a nivel internacional.

Ibai Llanos Garatea es originario de Bilbao; nació el 26 de marzo de 1995, por lo que actualmente tiene 28 años.

Inició como influencer en internet con su canal de YouTube, donde tiene más de 10.3 millones de seguidores y luego conquistó Twitch donde supera los 13 millones, su cuenta en esta plataforma es uno de los canales más seguidos.

¡Os presentamos al roster de equipos de la #KingsLeague! ⚽️



¿Cuál es tu favorito? 🤔



Sigue la transmisión en vivo: https://t.co/bk3qyx5EaV pic.twitter.com/e9XmGiHLW5 — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) November 10, 2022

Su fama y trabajos como streamer y presentador lo han llevado a aparecer en la lista de las personas más influyentes de España en el mundo de Forbes en 2021, fue nombrado el rey de internet y tiene varios reconocimientos como streamer del año de eSports Awards, y varios premios ESLAND por mejor streamer y canción del año en 2022 y 2023.

Si bien su vida actual está llena de fama, reconocimiento y dinero, su juventud e infancia no fue igual de sencilla.

Hasta 2008, su vida era sencilla y con varias comodidades como hijo de un médico. Las cosas comenzaron a complicarse en su casa en Bilbao cuando explotó la crisis económica española; su padre se llenó de deudas, su familia comenzó a tener dificultades para llegar a fin de mes y su madre fue despedida de su empleo.

"A mi padre le cambiaron de turno de noche, y por lo tanto se quedó con menos pasta. A mi madre la echaron y ya no volvió a trabajar nunca más. Mi padre tuvo muchas deudas”, dijo en entrevista con Lo del Évole.

Agregó que su padre se sacrificaba para que él y su familia tuvieran comida, incluso se quedaba sin comer por días. “A mí eso me marcó mucho”, recordó.

Mientras su familia lidiaba con los problemas económicos, él se refugió en los videojuegos y en su abuelo, “para evadir la realidad que tenía”. La distracción de los videojuegos fue la antesala para después dedicarse a eso.

A los 19 años, después de mudarse a Barcelona y sin saber qué hacer con su vida y qué carrera estudiar, Ibai continuó explorando los videojuegos y se hizo narrador o caster. Fue en 2014 que fue contratado para narrar La Liga y posteriormente para narrar la EU LCS, la máxima competencia de la League of Legends.

En 2016 creó su canal de Youtube para compartir todos sus proyectos como narrador y jugador de videojuegos. Después se mudó a Twitch donde encontró su mina de oro y fama mundial.

Según sus cálculos, gana aproximadamente $117 mil euros al mes en Twitch y cerca de $1.4 millones al año, dijo en la entrevista.

A esta cantidad se le suma ingresos por donaciones, acuerdos publicitarios e ingresos de YouTube.

Gracias a su salario, puede pagar una lujosa mansión en Barcelona, que le perteneció al exjugador Samuel Eto’o. Junto al grupo de amigos streamers y eruditos de los videojuegos, Ibal Llanos paga un estimado de $15 mil euros al mes de alquiler.

El pago mensual de la casa es uno de los pagos mayores que hace, ya que se considera ahorrativo y no suele gastar en lujos como ropa o viajes ni tiene grandes propiedades.

Otro de sus gastos mayores es la comida, ya que le gusta visitar restaurantes de buena comida y está dispuesto a pagar lo que sea por comida rica y llenadora.

“Ahorro mucho, mira cómo voy vestido, soy un desgraciado. La ropa cara, aparte de que no me llama la atención, no me cabe. Estoy muy gordo. No tengo carné y casas y pisos no tengo. Me gasto dinero en cenar bien y ahora no se puede hacer. Eso sí que me encanta”.

Kings League

Como amigo de Gerard Piqué y su influencia en línea, Ibai tuvo la oportunidad de unirse a la Kings League del ex jugador del Barcelona.

Se trata de una liga de Futbol 7 donde 12 equipos compiten este año para ganar lo más cercano a un título mundial.

Cada equipo es liderado por un streamer o influencer y alguna exestrella del futbol. Algunos de los nombres más famosos en la liga incluyen Ibai Llanos, Rivers, Adrián Contreras, JuanSGuarnizo y TheGrefg, por mencionar algunos. Desde que inició el proyecto Iker Casillas se hizo líder de un equipo.

Ibai llevó a su equipo hasta la final celebrada con 90 mil espectadores en el Spotify Camp Nou, el pasado 26 de marzo de 2023. La liga, desde que inició en enero, fue transmitida en Twitch gratis.