Tras la despedida de Shakira de Barcelona, el periodista Jordi Martin no se ha quedado callado y ha aprovechado los micrófonos de los medios españoles para criticar a Gerard Piqué, ex pareja de la colombiana.

Jordi es considerado el periodista que ha seguido a detalle la historia y separación de la pareja y no ha reparado en mostrar su cariño y apoyo a la intérprete.

En varias ocasiones el también fotógrafo ha comentado que Piqué es un prepotente, que hizo sufrir mucho a Shakira no solo por la infidelidad con Clara Chía, sino por las múltiples veces que la engañó a lo largo de sus 12 años de relación.

En entrevista con ShirlyRadio, el paparatzi destacó que las humillaciones de Piqué y los padres de éste no solo fueron contra Shakira sino también contra la familia de la llamada “reina de los mundiales”.

“Son unos racistas que trataron fatal a Shakira. Ella ha sufrido mucho. Son prepotentes y clasistas, y miran por encima del hombro a cualquier persona”, reiteró.

Jordi dijo que al ex defensa del Barcelona se equivocó en una entrevista del fin de semana pasado cuando se refirió a Shakira como su “ex pareja Latinoamericana”.

“Mi ex pareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que yo he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella… ¡Pero barbaridades! No me importa nada de eso de verdad”, se victimizó Piqué en una entrevista de la kings League, a través de Twitch.

“¿Y qué Piqué, y qué que sea latinoamericana?, si tú te debes a Latinoamérica, si estás abriendo las Kings League en Brasil”, recriminó el también corresponsal en España del programa “El Gordo y la Flaca”.

“¿De dónde son tus hijos Piqué? ¿no llevan raíces latinoamericanas?”, preguntó.