Gerard Piqué volvió a referirse a Shakira durante una entrevista que dio en la transmisión de Twitch de Kings League y de las polémicas que ha enfrentado a partir de su infidelidad con Clara Chía y las canciones que le dedicó la colombiana.

Sus opiniones sobre la cantante no agradaron al público ni mucho menos la forma en que se refirió a ella y a sus fanáticos que la han defendido a capa y espada desde que se revelaron los primeros detalles de su infidelidad y posterior separación.

El español no se atrevió a mencionar el nombre de la colombiana, por lo que se refirió a ella como “mi ex pareja” y agregó “que es latinoamericana”.

Además de no atreverse a pronunciar nombres, Piqué mencionó el origen de la cantante de forma despectiva, lo que generó millones de comentarios que lo tachan como xenófobo y racista.

“Mi ex pareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que yo he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella… ¡Pero barbaridades! No me importa nada de eso de verdad”, se victimizó.

Piqué critica a fans de Shakira y dice que “no tienen vida”

En la misma charla, el ex jugador del Barcelona se refirió a los fans de Shakira como “robots” y como personas “que no tienen vida” por expresar sus críticas y mostrar su apoyo a la cantante después de haber sido engañada por él y Chía desde antes de que anunciaran su separación oficial.

“No los conozco en absoluto. Estas personas que no se preocupan por ti, están ahí, pero no tienen vida”, dijo.

“¿Y qué importancia tienen? Eso es cero. Nunca los conocerás en tu vida, son como robots. Los trato como son, ya sabes”, agregó.

Piqué = Xenófobo, machista, incoherente, ridículo, descerebrado.



Se han dado cuenta que él en las entrevistas, habla de la situación que paso, pero no lo hace discreto ni prudentemente, el imbécil ese no habla de los comentarios de los fifes. pic.twitter.com/kS4rwK3Pso — Andrés Guillén 🥂🎧🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) April 1, 2023

Además de recibir más críticas por racista y xenófobo, los usuarios de redes sociales lo tacharon de "incoherente" ya que dice no importarle lo que sucede con su ex y sus fanáticos y continúa hablando de ella.

“¿Por qué mencionó que ella es latinoamericana de la nada? Sus comentarios parecían racistas y estereotipados, y considera a los latinoamericanos como violentos”, dijo un usuario de internet.

“¡No! Gerard Piqué siendo xenófobo con mi gente latina. Shakira, lamento mucho lo que has pasado”, “Juro por Dios que Piqué tiene tal audacia... cómo imagina ser tan racista y xenófobo con la madre de tus hijos que literalmente pondría su carrera internacional en una pausa solo para cuidar de su familia y pique se vuelve engañarla”, “Oh... él dice que los latinos no tienen vida... Está a punto de empeorar 10 veces”, “¿Qué tiene que ver la parte latinoamericana con todo? Un perdedor es un perdedor en todo el mundo”, se leen en otros comentarios que lo acusan de racista y lo continúan criticando por “colgarse de la fama latina” de Shakira.

Ante la polémica desatada por sus poco acertados comentarios, Shakira sólo se dirigió a Twitter a escribir que estaba orgullosa de su origen y puso todas las banderas de los países latinoamericanos.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023