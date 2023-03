Rosalía y Rauw Alejandro son la pareja del momento. Se comprometieron y lanzaron su primera colaboración llamada RR, como sus iniciales, con tres canciones: Beso, Promesa y Vampiros, todas son unas auténticas declaraciones de amor.

El video de su canción Beso fue lanzado hace una semana y presentó una recopilación de sus momentos y besos juntos. Para sorpresa de sus fanáticos, terminó con un clip de Rosalía mostrando un enorme anillo de diamantes de compromiso: “Ay Dios mío, y todo el rímel aquí corrido. Te amo”, dijo y besó a Raw Alejandro.

La pareja dio entrevistas al streamer español Ibai Llanos y a la revista Billboard donde han hablado sobre su relación y colaboración. Lo que ha derretido a los usuarios de redes sociales son las declaraciones mutuas de amor y admiración que se han dado los artistas.

“Quiero un Rauw en mi vida”, “Wow ambos se ven muy bien” y “Yo amo esta relación. Es muy sana, sin envidia”, fueron algunos de los comentarios.

Frases de Rauw Alejandro a Rosalía:

- “Estoy colaborando con el amor de mi vida. Ya de por sí, por eso es más especial y es fácil abrir tu corazón porque estás con esa persona ahí. A nivel de letra y a nivel de producción, uno se entrega más todavía”, dijo a Billboard.

-”Somos dos artistas individuales, independientes, pero a la vez somos pareja. Y entre comillas como que nos representamos mutuamente. Yo soy el novio de Rosalía. Yo tengo que irla a romper, ¿entiendes? Cuidamos) nuestro prestigio y nuestro trabajo. Que se vea siempre al nivel. Los dos nos motivamos a seguir subiendo el nivel al infinito”.

- “Rosi tiene una base un poco más sólida que la mía, en el sentido que yo soy un poco más extrovertido dentro de la música, pero ella es mucho más disciplinada que yo. Si tú estás con alguien disciplinado es imposible que no se te pegue”.

- “Los secretos míos yo se los digo a ella, y los secretos de ella, ella me los dice a mí. La misma energía que yo le pongo a mis cosas yo las pongo pa’ sus cosas, y ella pa’ las mías y nos cuidamos”

-”Cuando yo conocí a Rosie, Rosie estaba mucho más arriba que yo (profesionalmente). Y yo creo que eso nunca fue un problema”.

Frases de Rosalía a Raw Alejandro

-”Yo tengo la suerte de ser tu compañera y yo quiero estar ahí para ti, ¿sabes? Igual que siento que tú estás ahí para mí, independientemente de las carreras. Yo creo que las carreras no tienen nada que ver con la relación que tenemos tú y yo”.

-”Es como que para mí primero está nuestra relación y luego está lo demás. Claro que mi carrera es súper importante en mi vida, pero a la vez, en mi vida tú eres mi compañero y lo demás es secundario”.

-” Tú eres una persona que fluye muchísimo. Es como que tú tienes mucha fe y una organicidad. Yo he aprendido mucho de eso en ti. Al estar cerca de ti, siempre como que me dices “relájate”. Let go más. Siento que tú me equilibras de cierta forma”.

-”Yo soy más overthinker en el proceso de hacer música, y creo que me ha ayudado mucho el hacer estas canciones con él. Él es súper intuitivo. Su approach y su energía era especialmente positiva para cerrar temas”.

-”Al día de hoy no bailo tan bien como Raúl. Pero por ahí voy, porque Raúl es otro nivel bailando. Siempre que te veo actuar pienso,’“tengo que meterle, tengo que meterle’”.

¿Cómo se conocieron Rosalía y Rauw Alejandro?

La pareja se conoció en el lobby de un hotel en Las Vegas y Rauw Alejandro asegura que fue amor a primera vista. Aunque desde octubre de 2020, hicieron oficial su relación hasta los primeros meses de 2021.

En la entrevista con Ibai Llanos, Rauw Alejandro y Rosalía confesaron que llevan sus nombres tatuados. Además, la intérprete de Hentai dijo que le gusta que Rauw sea un hombre emocionalmente disponible: “Contigo sentí que no tenías miedo en sentir como yo”, le dijo.

Letra de Beso de Rosalía y Rauw Alejandro

Ya yo necesito otros besos, unos de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno, estar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas, y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas?

Voy a empacar

¿A dónde vas?

Yeah

Oh-oh, oh-oh, si me bailas me lo das todo

Oh-oh, oh-oh, ya estamo' solo' y se quita todo

Mis sentimientos no caben en esta pluma, ey, ¿cómo decirte?

Tú eres la exponente infinita, la equis y la suma

Te queda pequeña la luna

Aunque estés lejos, tú eres la persona ma' cerca de mí

Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti

Si antes hubo otra vida de tus aguas bebí, conocerte debí

Lo mejor que tengo es el amor que me das

Huele a tabaco y melón, y a domingo en la ciudad

Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar

El cielo puedo amarrar y dártelo entero

Yo quiero que me de' otro' besos, unos de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno, estar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas, y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas?

Fumas como si te fueran a echar por fumar

Y bailas como sé que se movería un dios al bailar

Y besas como que siempre hubieras sabido besar

Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar

Lo mejor que tengo es el amor que me das

Huele a tabaco y melón, y a domingo en la ciudad

Si tú me esperas, ey, el tiempo puedo doblar

El cielo puedo amarrar y dártelo entero

Ya yo necesito otros besos

Unos de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

Estar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas, y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas?