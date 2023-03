MSG Sphere anuncia su apertura con U2

U2 ha anunciado su próximo y ambicioso proyecto titulado "U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere", con el que la banda de rock más grande del mundo, inaugurará el tan esperado MSG Sphere at The Venetian, este otoño en Las Vegas.

Este recinto de última generación será el más emocionante del mundo y abrirá sus puertas brindando a los fans de U2 una experiencia única e inmersiva, jamás antes vivida que enloquecerá a cualquier melómano.

MSG Sphere presenta la primera pantalla de 16K que envuelve, rodea y se sitúa detrás del público, un sonido perfecto en todos los asientos y tecnología 4D que permitirán al público sentir el viento en la cara, el calor en la piel y el retumbar de los truenos.

Cirque de Soleil, festeja 3 importantes aniversarios

Este año, Cirque du Soleil, celebrará los aniversarios de tres de sus exitosas producciones en Las Vegas : Michael Jackson ONE, ubicado en el Mandalay Bay Resort and Casino que cumple 10 años en junio; “O” por sus 25 años en el Bellagio Resort & Casino en octubre, y el primero de todos en el destino: Mystère, en Treasure Island Hotel & Casino, que conmemorará sus 30 años en diciembre.

Mystère ha sido visto por más de 17 millones de fanáticos con más de 13 mil espectáculos realizados desde 1993. Por su parte, desde su apertura en 1998, “O” ha tenido más de 11 mil presentaciones 18 millones de fanáticos. Michael Jackson ONE se estrenó en 2013 y ha entretenido a más de cinco millones de personas.

10. Las Vegas, Nevada. (Foto: Pixabay)

Bellagio ofrece experiencia VIP para la F1

Ya están a la venta las entradas para el lujoso Bellagio Fountain Club de MGM Resort International, la principal experiencia de visualización de la compañía para el FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX, del 16 al 18 de noviembre de 2023.

Situado sobre el Strip Circuit de Las Vegas, el exclusivo Bellagio Fountain Club ofrecerá vistas inigualables de la pista y la fuente; encuentros con embajadores de la F1; comida y bebida ilimitadas a cargo de célebres chefs, maestros cocteleros y sommeliers; y acceso a las terrazas privadas del Club, tanto en el interior como en la azotea.

EFE





Los Jacksons regresan a Las Vegas

Los Jacksons , formado por los miembros originales Tito Jackson, Jackie Jackson y Marlon Jackson, regresarán a Las Vegas el sábado 1 de abril de 2023 en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort.

La actuación incluirá todos los grandes éxitos que los hizo famosos con su hermano, Michael Jackson. Los Jackson han entrado en el Salón de la Fama del Rock and Roll, tienen cinco álbumes número 1, 18 éxitos número 1, 17 álbumes en el top 10, 17 singles en el top 40 que incluyen sus canciones más notables como "ABC", "I Want You Back", "I'll Be There", "Can You Feel It", "Never Can Say Goodbye", "Shake Your Body (Down to the Ground)", "'Blame It On The Boogie" y muchas más.

Las Vegas en números

Las Vegas dio la bienvenida a 38,8 millones de visitantes en 2022, según la investigación publicada por LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority). Esto representa un aumento del 20.5% con respecto a 2021.

Las convenciones también continuaron aumentando en 2022, teniendo el primer año calendario completo de ferias comerciales y reuniones desde la pandemia con casi 5 millones de asistentes a reuniones.

Lo anterior, supone más del doble de los 2.2 millones de asistentes a congresos en 2021. La ocupación hotelera en 2022 fue en promedio del 79%, con una ocupación en fin de semana del 89% y entre semana del 75%. Las Vegas es líder nacional en ocupación hotelera en Estados Unidos, con una media del 63%.

Los viajes al destino también se han hecho más accesibles con el levantamiento de las últimas restricciones a los viajeros internacionales, junto con la incorporación de tres nuevas aerolíneas y 36 nuevos mercados en el Aeropuerto Internacional Harry Reid.