¿Siempre vas a los mismos destinos de vacaciones? Esta Semana Santa tienes la oportunidad de descubrir nuevos lugares. Además, viajar a Estados Unidos en abril puede tener ventajas, como un mejor clima y menos multitudes que en el verano.

Estos son 8 destinos que pueden brindarte unas excelentes vacaciones de Semana Santa que para los niños inician el lunes 3 de abril de 2023 y terminan el viernes 14 del mismo mes.

1. Denver

Denver, Colorado, es una ciudad para visitar al menos una vez en la vida. Tiene una creciente escena gastronómica con buenos restaurantes, bares, recorridos de cerveza. Además de museos y parques que serán el complemento ideal de tu día.

Toda la ciudad está conectada por senderos y parques. Además, puedes viajar en cualquier temporada del año, pues generalmente tiene 300 días de sol.

Ve al Denver Art Museum, a Red Rocks Park, al Denver Botanical Garden, al Denver Museum of Nature & Science a Larimer Square o toma la ruta de la cerveza que te describimos en este enlace.

2. Zion National Park

Es uno de los lugares más espectaculares de Utah. La piedra rojiza de sus cañones contrasta con el azul de las cascadas que se forman.

El Servicio de Parques Nacionales apunta que Zion tiene 232 millas cuadradas de mesetas, un laberinto de cañones el Río Virgin y sus afluentes. Toma fotos a sus laderas revestidas de pinos y enebros. Las cascadas forman paisajes impresionantes.

El inicio de la primavera le da un color verde vibrante a la vegetación que contrasta con las montañas rojizas.

3. Chicago

Chicago es una de las ciudades favoritas de los turistas que viajan a Estados Unidos y cada vez más personas la consideran tan vibrante como Nueva York en cuanto a atracciones.

Y es que la Ciudad de los Vientos tiene imponentes edificios que conforman un paisaje espectacular con el río, arte urbano en las calles, playas para la diversión infinita, miradores de vértigo, museos con amplias colecciones y una escena gastronómica de altura.

Chicago tiene todo lo que necesitas para pasar unas vacaciones envidiables y en abril tiene un buen clima. Ve a The Bean, a The Art Institute, come pizza deep dish, sube a skydeck en la Torre Willis, conoce el Field Museum of Natural History o toma el tour arquitectónico en crucero.

4. Charleston

Charleston es una ciudad preciosa de Carolina del Sur con una riqueza histórica enorme. Aquí se reunieron los firmantes de la Declaración de Independencia, sonaron los cañones de la Guerra Civil y se encuentra uno de los archivos más grandes sobre la opresión a la comunidad afroamericana.

Además, fue nombrada por Travel & Leisure como la mejor ciudad para visitar en Estados Unidos el año pasado por su “perfecto entre el encanto sureño, las comidas y bebidas increíbles y la accesibilidad para peatones. Muchos lectores también encontraron que la historia de la ciudad era un atractivo. Otros apreciaron los placeres simples de pasear por las calles del centro”.

Pasea en carruaje, toma el tour para avistar delfines, ve a comer langosta o tómate fotografías en sus calles coloridas.

5. San Diego

San Diego es una de las ciudades más visitadas por los mexicanos debido a su colindancia con Tijuana y su amplia oferta turística que incluye playas, parques de diversiones, uno de los zoológicos más espectaculares de Estados Unidos y museos.

Los destinos que no puedes perderte según los viajeros son: Parque La Jolla Shores, Reserva natural estatal Torrey Pines y el Parque Natural Sunset Cliffs.

La actividad favorita de los viajeros en TripAdvisor es el recorrido en ferry de tres horas que va desde la Bahía de San Diego hasta Coronado. Durante el viaje, los turistas tienen la oportunidad de visitar tiendas, parques y restaurantes en ambas orillas.

En Orange Avenue, de Coronado, encontrarás las tiendas más emblemáticas, galerías, teatros y el Museo de Historia y Arte.

6. Clearwater Florida

Muchos la consideran el lugar ideal para pasar una luna de miel. Serás testigo de puestas de sol deslumbrantes y el avistamiento de delfines es uno de los atractivos del lugar. Además, tu pareja quedará encantada con las aguas cristalinas.

Encontrarás muestras de comida de los mejores restaurantes de la zona, vino de más de 100 bodegas, variedad de cervezas artesanales y diversión de playa.

Si viajas con tu familia, pueden encontrar entretenimiento y aprendizaje en el Acuario Marino de la ciudad.

7. Naples, Florida

Tiene las playas más hermosas y tranquilas del sudoeste del estado. Su oferta gastronómica es variada y nunca te faltará diversión.

TripAdvisor destaca sus hoteles y resorts “de clase mundial” a lo largo de kilómetros de playas de arena blanca. Además hay campos de golf, casas de descanso y resorts de lujo.

“Aunque es una ciudad ajetreada y cosmopolita, Naples ofrece fácil acceso a islas apartadas y la naturaleza salvaje de los Everglades”, anotan.