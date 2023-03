El invierno llegará a su fin próximamente y comenzará la temporada de calor en Colorado. Aunque sus resorts ya no serán una opción para divertirte con actividades de nieve en la primavera y el verano, debes saber que la oferta turística no termina en el estado.

Uno de los mejores planes para hacer en días soleados es tomar el Denver Beer Trail, un tour por cervecerías artesanales en la ciudad de Denver que te hará pasar un gran tiempo con amigos o en pareja. Tendrás la opción de elegir entre más de 100 cervecerías y tabernas del área metropolitana.

Estos son 10 lugares que te dejarán con ganas de volver.

1. Raíces Brewing Co.

Los ejes de esta cervecería son comunidad, cultura y cerveza. Es de propietarios latinos y ofrece cervezas artesanales galardonadas, comida latinoamericana y eventos continuos. Tienen el único patio junto al río en Denver, lo que es un gran plus de viaje.

Dirección: 2060 oeste de la avenida Colfax, Denver.

2. Great Divide Brewing Co.

Abrió en 1994 y es la cervecería de envasado más antigua y más grande de Denver. Te encantará la variedad de bebidas y sabores que tienen.

Dirección: 2201 Arapahoe St., Denver.

3. MobCraft Dee Tacko

MobCraft ofrece cenas, eventos privados, tours, degustaciones de cerveza y maridajes. Es ideal para ir en familia o con un grupo de amigos porque tienen comedor de servicio completo, salón, bar, sala de juegos y un patio al aire libre. Ofrece 30 cervezas de barril, 10 cócteles , vinos y una carta de tequila cuyo maridaje perfecto es la comida mexicana que sirven.

Dirección: 2403 Champa St., Denver.

4. Lagerhaus de Bierstadt

Bierstadt Lagerhaus es una cervecería donde únicamente sirven cerveza lager enfocada en técnicas tradicionales y al estilo alemán. “Sin estilo, sin giros, solo cerveza lager limpia”, te encantará su concepto si sólo deseas degustar una buena cerveza sin sabores exóticos.

Dirección: 2875 Blake St., Denver.

5. Ratio Cervecería

Ratio ofrece cerveza “meticulosamente elaborada” y aunque también apuesta en su mayoría por lo tradicional también tiene cervezas con “toques modernos”. Podrás escuchar música punk rock y vivir la experiencia de taberna mientras disfrutas tu bebida.

Dirección: 2920 Calle Larimer, Denver.

6. Cervecería Colorado

Ofrece bebidas inspiradas en la cerveza artesana mexicana, destacando un concepto colaborativo y festivo (hay piñatas en las paredes). El lugar es muy colorido y si tienes tiempo sin ir a México te acercará un poco más al país.

Dirección: 1635 Platte Street, Denver.

7. Cervecería Black Sky

En Black Sky, el heavy metal fluye a través de los parlantes. Ubicada en Santa Fe Drive, tiene 25 grifos y cervezas añejadas en barril, con crowlers, growlers y bombers disponibles para llevar a casa. Todos los días se sirven pizzas, calzones y molinillos estilo New Haven.

Dirección: 490 Santa Fe Dr., Denver.

8. Cervecería Dos Luces

Si tu idea es tomar cerveza en un viaje de amigas, la opción es Dos Luces. Sus cervezas están elaboradas a base de maíz y aguamiel, libres de gluten. “Fue el ganador de Westword's Best of Denver 2019 por "Best New Brewery Taproom (Readers' Choice)”, anotan.

Dirección: 1236 S.Broadway St., Denver.

9. Granja en Breckenridge Brewery

Tiene un comedor rústico y acogedor con vista a las montañas. Su taberna al aire libre incluye la opción de instalar fogatas. La cervecería está situada junto al río Platte y se puede llegar por coche, bicicleta o flotador.

Dirección: 2990 Cervecería Lane, Littleton.

10. Black Shirt Brewing Co.

“Black Shirt es una pequeña pero poderosa cervecería artesanal independiente, cocina de pizza artesanal y lugar de música en vivo. Abren a las 11 am, los siete días de la semana, con dos patios aptos para perros y un menú completo que incluye pizza de grano gastado, aperitivos y ensaladas”, anotan.

Dirección: 3719 Walnut St., Denver.