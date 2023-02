Tener la visa americana es el deseo de muchos mexicanos para empezar a viajar a Estados Unidos. Realizar el trámite es un proceso especialmente largo en este momento, así que si lo harás más vale tener en cuenta qué se toma en cuenta para que te la otorguen o rechacen.

1. ¿Qué toman en cuenta para darte la visa americana?

Durante un FB Live del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara la presentadora Araceli y la vicecónsul Fernanda remarcaron que lo que se busca probar en una entrevista de visa es que el solicitante va a regresar a su país después de visitar la Unión Americana.

“La cosa más importante es que el solicitante tiene que comprobar que tiene lazos fuertes y que va a regresar a México. Queremos que la gente vaya a viajar a Estados Unidos, queremos turismo, que visiten a sus familiares. Pero al mismo tiempo queremos que regresen a su país natal”, apuntó la vicecónsul Fernanda.

La vicecónsul reconoce que el término de lazos fuertes con México es muy ambigüo, pero son prueba de ello tener familia, una casa, un trabajo o estudios.

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, agregan en la página de Travel.State.Gov.

2. Piensa si es el mejor momento

Como los oficiales consulares buscan que tengas recursos económicos para viajar, deberás demostrarlo. Lo más sencillo es cuando tienes un trabajo estable, pues te llegan ingresos cada semana o quincena.

Las personas dedicadas al hogar pueden tener una entrevista complicada si no aclaran quién pagará los gastos de sus vacaciones. Por lo cual es fundamental hacerlo en la solicitud DS-160.

Si estás desempleado y no tienes cómo comprobar que alguien pagará tu viaje, deberías considerar si es un buen momento para tramitar tu visa o deberías esperar un poco más a tener ingresos estables.

3. Las citas están tardando

Los cierres provocados por la pandemia de Covid-19 derivaron en el aplazamiento de las citas para visa de turistas y si la tramitas por primera vez deberás tener en cuenta que la Embajada de Estados Unidos en México es el sitio donde más tardarás en sacar la visa americana, con un tiempo de espera de al menos 686 días, lo que prolonga los plazos hasta inicios de 2025.

Para renovar el visado sin entrevista con un oficial consular en la Ciudad de México el periodo de espera se extiende hasta agosto del año en curso.

En este enlace puedes ver los lugares donde tarda menos el trámite.

4. El formulario DS-160 es el paso más importante

El paso más importante de todo el trámite es el primero: el llenado de la solicitud DS-160.

Lo nombramos como el más importante porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa. Si lo llenas con datos certeros y muy a detalle es más probable tener éxito porque tendrás todas las respuestas en tu solicitud.

Si dejas espacios sin llenar, en cambio, provocas vacíos de información que derivarán en más preguntas del cónsul.

5. Céntrate en los detalles

La página del formulario DS-160 te avisará si te falta llenar uno de los campos. Sin embargo, no te alertará por información imprecisa.

Por ejemplo. En la solicitud DS-160 viene un apartado de viajes, donde tienes que indicar la ciudad que visitas, así como tu lugar de hospedaje con código postal y datos de contacto.

Si sólo llenas la ciudad, pero no pones el nombre ni dirección o teléfono del hotel, el oficial consular puede desconfiar de tus intenciones y pensar que no quieres ser contactado. Si tiene dudas al respecto, te lo preguntará durante la entrevista. En cambio, si pones los datos del hotel al que te gustaría llegar (no tienes que reservarlo y no lo hagas hasta que te den la visa), sabrás perfectamente qué responder cuándo te pregunten por él.

Lo mismo pasa con la información del trabajo. Tienes que llenar tu puesto, antigüedad, teléfono de contacto y actividades que realizas. Si omites algún apartado, pueden ahondar sobre él en la entrevista y es posible que te pongas más nervioso.

6. El error más común al tramitarla

La Embajada de Estados Unidos en México enlistó los errores más comunes al llenar el formulario.

Remarcan que el 60% de correcciones en visas se deben a que hubo errores en el ¡nombre! Revisa bien lo que escribiste antes de mandarlo. El 20% de los errores están en la fecha de nacimiento, el 10% en el género y el 10% restante en el número de pasaporte.

7. La presentación es importante

Aunque idealmente la vestimenta no debería influir en la decisión del oficial, la realidad es que algunos sí suelen basarse en la primera impresión que das con tu ropa. Viste formalmente y de preferencia con tonos neutros. Usar pantalón de vestir y camisa (o blusa) es una buena. Evita ropa desaliñada, pero no llegues al extremo de lucir como si fueras a una boda.

8. Repasa tu formulario DS-160 antes de la entrevista

Al iniciar la entrevista, el oficial te pedirá tu hoja de confirmación del DS-60 y comenzará a cuestionarte sobre lo que anotaste ahí. Es muy importante que tus respuestas sean claras, dichas con seguridad y que coincidan con lo llenado en el formulario. De no ser así, te realizará más preguntas para que aclares tus contradicciones y puede ponerte más nervioso.

Si algo cambió, lleva documentos que lo justifiquen. Por ejemplo, si cuando llenaste el DS-160 estudiabas y ahora trabajas, presenta una constancia de trabajo. Te ayudará.

9. Saluda y habla en español

Los oficiales consulares hablan español y realizan la entrevista en este idioma. Puedes iniciar la conversación con un buenos días o un hola.

Si no dominas el inglés, evita saludar con Hello, Good morning o Good afternoon, pues es posible que el oficial te responda el saludo y continúe las preguntas en inglés. Para evitar trabarte, mejor afronta la entrevista en tu lengua materna.

10. Por qué la niegan la mayoría de las veces

El rechazo más común es por la sección 214(b):

1) No demostraste ser elegible para la categoría de visa. Esto puede pasar si no cumples con requisitos como pasaporte vigente o incluso si violaste leyes de inmigración con anterioridad.

2) No demostraste que tienes intenciones de viajar sólo temporalmente ni lazos suficientemente fuertes con tu país de origen. Las autoridades temen que te quedes en Estados Unidos, cuando haya terminado tu permiso de estancia.

Las autoridades consulares consideran que una persona tiene lazos suficientes con su país de origen cuando demuestra tener un trabajo, casa, familia o razones que lo hagan volver a su país (en este caso México) luego de su viaje a Estados Unidos.

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, explican en Travel.State.Gov.

11. No te devuelven el dinero si te la niegan

Es importante tener en cuenta que este pago no garantiza que un oficial consular otorgue la visa americana. Esto dependerá del historial e información otorgada por el solicitante y su evaluación por las autoridades.

El pago de $160 dólares no es reembolsable si no se otorga la visa estadounidense.