Lourdes Leon es una de las modelos más cotizadas en la industria de las grandes casas de moda, pero también es una de las más atrevidas y en su cuenta de Instagram posa tal y como quiere.

A través de esta red social, la hija de Madonna compartió una fotografía donde luce un vestido blanco traslúcido y al estilo braless. La prenda tiene trozos de tela sujetados alrededor de su cintura y un par de ellos rodean su cuello.

El maquillaje es protagonista de su look con contouring, abundante blush en las mejillas, sombras en los párpados, gloss al máximo en los labios y delineador negro alrededor de los ojos para profundizar su mirada. Además remarcó sus cejas con sombra. Etiquetó al maquillista Loftjet quien ha trabajado con Meghan Markle y Addison Rae.

Lourdes es la mayo de los seis hijos de Madonna y también la más famosa. Sus hermanos Rocco Ritchie, 22, David Banda, 17, Mercy James, 16 y las gemelas Estere y Stella Ciccone, tienen 10 años.

Lourdes Leon debutó como modelo en 2018 durante una pasarela con Gypsy Sport y en agosto de 2020 firmó un contrato con la agencia de modelaje CAA.

Madonna está sumamente orgullosa de su hija. En una entrevista para Vogue dijo que Lola es increíblemente talentosa.

"Estoy verde de envidia porque es increíble en todo lo que hace: es buena bailarina, una increíble actriz, toca el piano maravillosamente, es mucho mejor que yo si hablamos de talentos".

Madonna

La celebridad asegura que la apoya en lo que haga y que a todos sus hijos les da ejemplos sobre cómo hijos de otras celebridades obtienen el éxito sin ayuda de sus padres.

No obstante, Lourdes no se ha salvado de recibir críticas por ser “privilegiada”. En entrevista con Interview Magazine se pronunció al respecto: “Obviamente, crecí con un privilegio extremo. No se puede negar eso. Pero creo que mi madre vio a todos estos otros hijos de personas famosas y dijo: Mis hijos no van a ser así”.

Aunque su madre la controló por mucho tiempo, ella se propuso ser completamente independiente tan pronto se graduó de la secundaria. Ahora Lola Leon se ha convertido en una de las musas de la casa de modas Mugler.