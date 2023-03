Las recientes fotografías de la leyenda del cine y tv, Kim Basinger, han causado revuelo en redes sociales por mostrar su sorprendente transformación, producto de múltiples cirugías plásticas y tratamientos de rejuvenecimiento casi fallidos.

De ser una de las mujeres más bellas y aclamadas de la industria hollywoodense , la exesposa de Alec Baldwin y madre de la modelo Ireland Baldwin, actualmente luce como una mujer completamente diferente, más allá de los cambios normales de la edad y estilo de vida.

A inicios de mes fue fotografiada saliendo del babyshower de su hija, celebrado en Hollywood, luciendo glamorosa como siempre, pero con cambios drásticos en el rostro, como pómulos extremadamente rellenos, frente estirada y labios hinchados.

La actriz retirada, de 69 años, parece estar en medio de una lucha costosa e interminable contra la edad, ya que se dice que entra al quirófano con regularidad para rejuvenecer su rostro e intentar volver a la imagen joven que conquistó corazones entre la década de los 80 y 90.

Los cambios en su rostro comenzaron a hacerse evidentes a inicios de la década de 2010, con ligeros rellenos en los pómulos y estiramiento de piel, luego de lo le siguieron más procedimientos similares, incluso en las fotos de esa década y en las actuales se nota cambios en el color de piel, pero no hay información sobre procedimientos de este tipo.

En una entrevista que dio hace algunos años, reveló que le tiene miedo a las fotografías, en especial a las selfies y a compartirlas en internet a pesar de que, en ese momento, afirmó sentirse bella y sexy, con una personalidad “rastafari, loca”.

Y, de hecho, la estrella de Los Ángeles al desnudo no suele compartir fotos de su vida diaria actualmente y selfies en sus redes sociales y por el contrario recuerda sus años de gloria y juventud con throwbacks como modelo y actriz en sesiones o en el set de grabación.

En su cumpleaños 59, Ireland dijo en Twitter que su madre se negaba a hacerse alguna cirugía plástica y que, en su lugar, cuidaba su salud y belleza con dietas, ejercicios y cuidado de la piel.

"Eres la mujer más bella por naturaleza que ha existido y existirá. Tu cuidado de la piel, tus ejercicios y tus consejos sobre alimentación saludable me inspiran a hacer lo mismo. Señoras, si quieren evitar el Botox y cualquier otro tratamiento para la piel, escuchen a mi mamá". ¡No se ha hecho ningún tratamiento porque ha permanecido completamente fuera del sol todos estos años!”.

Kim Basinger, éxito y carrera

Fue uno de los rostros más bellos de la industria en su juventud y una de las actrices más aclamadas por su talento y carisma.

Antes de conquistar el cine en 1976, debutó como modelo profesional en Nueva York en 1972. Su éxito en la pantalla grande llegó con la producción Hard Country en 1981, después se hizo una chica Bond en Never Say Never, fue Vicki Vale en el Batman de Tim Burton y ganó un Oscar en 1997 con su actuación en LA Confidential.

Otros éxitos que marcaron su carrera fueron No Marcy, Mi madrastra es un alien, 8 Mile, Cellular y 50 Sombras más Oscuras.