A sus 53 años, Jennife López deleita a las cámaras con una serie de sensuales conjuntos de lencería para la nueva campaña de la marca italiana.

No hay dudas de que Jennifer Lopez continúa siendo una de las mujeres más atractivas de Hollywood . Con un glamour inigualable y una presencia poderosa frente a las cámaras, la actriz y cantante logra una vez más llevarse toda la atención con su nueva campaña de lencería.

La esposa de Ben Affleck se convierte en el rostro de la nueva campaña de la marca italiana de lencería Intimissimi. Con actitud seductora, la artista protagoniza el clip de promoción, que dejó ver en sus redes sociales. “El verdadero significado de Amore: sentirse bien y verse bien en Italia”, tituló JLo el post, donde se la ve luciendo un conjunto de lencería de raso morado con detalles de encaje.

La artista, oriunda de Bronx , se ve espléndida en la sesión de fotos mientras revela su amor por Italia y las compras. En las imágenes, Jen se pasea por diferentes espacios de la casa, desde la habitación, donde posaba sobre una cama con sábanas blancas, hasta el jardín y su abundante vegetación.

La modelo, que acaba de adquirir una nueva mansión en Los Ángeles con su esposo, también combinó conjuntos color fucsia, azul cobalto y rojo cereza para la nueva temporada primaveral de la marca.

La cantante, cuyo próximo álbum es This Is Me... Now, ha sido el último embajador global de la compañía desde septiembre de 2022. Antes de ella, la estrella de Sex And The City, Sarah Jessica Parker, posó para la compañía.

El próximo álbum de Jennifer es una continuación de This Is Me... Then, su disco de hace 20 años. Según un comunicado de prensa, “This Is Me... Now narra el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas.”