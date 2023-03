La actriz Alexandra Daddario fue una de las invitadas a la fiesta de Vanity Fair tras la celebración de los Premios Óscar 2023 y, como siempre, cautivó con su belleza.

Posó para los fotógrafos ataviada con un espectacular vestido negro repleto de lentejuelas con mangas abullonadas bajo el brazo. No obstante, la falda de la prenda se ciñó a su silueta.

(Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 2023 Vanity Fair Oscar Party / Alexandra Daddario

A través de su cuenta de Instagram, Alexandra Daddario mostró que el elemento más glamoroso de su look era el escote infinito en la espalda que, sin duda, elevó todo el atuendo.

“Esta mujer simplemente es de otro mundo. Es guapísima”, se lee en el apartado de comentarios que ya suman decenas y más de 765 mil reacciones.

Destacó la belleza de su rostro con un maquillaje que le dio apariencia de piel de porcelana, labios rojos y delineador negro para profundizar aún más su mirada.

Aunque Alexandra Daddario no participó este año en películas nominadas a los Premios Óscar, está encantada protagonizando la serie Mayfair Witches, de la productora Anne Rice, porque es un reflejo de cómo ha cambiado Hollywood a través de los años y ahora hay más mujeres en la producción de los contenidos.

“Ha habido un gran cambio [en Hollywood] en cuanto a cómo queremos retratar a las mujeres, la cantidad de mujeres que trabajan detrás de escena, la cantidad de papeles protagónicos para mujeres está aumentando”, dijo a la revista InStyle.

Alexandra Daddario admitió que durante la mayor parte de sus veinte años, “nadie le lanzaba ofertas”. “Hay cosas que he hecho que la gente no se toma muy en serio, lo cual está bien, pero yo siempre me he tomado a mis personajes en serio, siempre he encontrado algo en cada proyecto”, anotó.

Alexandra Daddario arrives at the Vanity Fair Oscar Party. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Mayfair Witches está protagonizada por Alexandra Daddario. Interpreta a una cirujana que descubre, para su sorpresa, que desciende de un aquelarre de brujas cuyos poderes ha heredado.

En el terreno personal también la pasa muy bien. En junio, Daddario, de 36 años, se casó en Nueva Orleans con el productor Andrew Form, de 53 años.

Recorrieron el pasillo en Preservation Hall, un lugar de jazz en el Barrio Francés de Nueva Orleans que ha estado en funcionamiento desde la década de 1960.

Alexandra Daddario dijo a la revista Women’s Health que quería que su boda se sintiera bien, sin la presión de las convenciones sociales.

Además, recalcó que cuando conoció a Andrew supo que eran el uno para el otro. “La boda fue maravillosa; se sentía un poco como una conclusión inevitable. Así que me siento realmente en paz”, agregó.