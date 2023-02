Alexandra Daddario atraviesa por uno de los momentos más exitosos de su carrera. La serie The White Lotus fue una de las más nominadas en los Premios Emmy y está en plena promoción de Mayfair Witches, su nuevo programa que se transmite en AMC+ desde el 5 de enero.

Para dar a conocer su serie, asistió a un evento de British Vogue y deslumbró al usar un vestido negro de terciopelo strapless y con abertutra en la pierna izquierda.

Daddario, de 36 años, presumió su piel perfecta con un maquillaje muy natural donde sólo destacó el blush y los labios rojos. Llevó aretes de diamantes.

La última foto de su galería incluyó una selfie en ropa interior. Sumó más de 800 mil reacciones y decenas de mensajes con mensajes como: “Ella es la persona más hermosa en el planeta” y “Es simplemente espectacular”.

Alexandra Daddario está encantada con Mayfair Witches, de la productora Anne Rice, porque es un reflejo de cómo ha cambiado Hollywood a través de los años y ahora hay más mujeres en la producción de los contenidos.

“Ha habido un gran cambio [en Hollywood] en cuanto a cómo queremos retratar a las mujeres, la cantidad de mujeres que trabajan detrás de escena, la cantidad de papeles protagónicos para mujeres está aumentando”, dijo a la revista InStyle.

Alexandra Daddario

Daddario admitió que durante la mayor parte de sus veinte años, “nadie le lanzaba ofertas”. “Hay cosas que he hecho que la gente no se toma muy en serio, lo cual está bien, pero yo siempre me he tomado a mis personajes en serio, siempre he encontrado algo en cada proyecto”, anotó.

Mayfair Witches está protagonizada por Alexandra Daddario. Interpreta a una cirujana que descubre, para su sorpresa, que desciende de un aquelarre de brujas cuyos poderes ha heredado.

En el terreno personal también la pasa muy bien. En junio, Daddario, de 36 años, se casó en Nueva Orleans con el productor Andrew Form, de 53 años.





Recorrieron el pasillo en Preservation Hall, un lugar de jazz en el Barrio Francés de Nueva Orleans que ha estado en funcionamiento desde la década de 1960.

Alexandra Daddario dijo a la revista Women’s Health que quería que su boda se sintiera bien, sin la presión de las convenciones sociales.

Además, recalcó que cuando conoció a Andrew supo que eran el uno para el otro. “La boda fue maravillosa; se sentía un poco como una conclusión inevitable. Así que me siento realmente en paz”, agregó.