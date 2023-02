Matilda fue un éxito en la década de los 90 con los niños que crecieron viendo las aventuras de la niña superdotada con el mismo nombre y al resto del elenco que dejaron huella en la memoria colectiva y en la cultura pop.

Uno de sus personajes más destacables y entrañables, a pesar de su maldad, fue Agatha Tronchatoro, la icónica directora de la escuela primaria que hacía sufrir a los pequeños alumnos con su espeluznante personalidad y agresividad.

Tronchatoro fue interpretada por la actriz de orígenes alemanes y británicos, Pam Ferris, de 48 años en ese entonces.

Cuentan que cuando le dio vida a su personaje, Ferris terminó varias veces en el hospital por los accidentes que le ocurrían en el set, mismos que resultaron de escenas en las que Tronchatoro era mala con los niños de la escuela.

Una de las ocasiones que Pam llegó al hospital fue por un accidente ocurrido tras filmar la escena en que Tronchatoro le quita las trenzas a la pequeña Amanda. Esta escena es icónica ya que la directora alza a la niña por el cabello y la lanza por el aire.

Según January Media, la actriz fue trasladada a urgencias porque el cable que usaron para impulsar a la niña por el aire le cortó un pedazo de dedo. Danny DeVito, productor de la película, explicó en un detrás de cámaras que el accidente pudo evitarse si se hubiera seguido otro plan de realización.

Mientras Tronchatoro era una pesadilla en la película, Pam Ferris en realidad era dulce y amable con los niños y los trataba de la misma forma que ellos lo hacían.

De acuerdo con una charla que tuvo con Buzzfeed, ella deseaba mantener la personalidad de Tronchatoro dentro y fuera del set para mantener la línea de su personaje, pero los niños hicieron que se comportara dulce entre tomas.

"Eran unos pequeños atrevidos que simplemente se me acercaron y pusieron su mano en la mía entre tomas. Me enamoré de ellos por completo”.

¿Qué fue de Tronchatoro después de Matilda?

Si bien el personaje de Tronchatoro desapareció del mapa después del susto que le dio Matilda y sus compañeros en la escuela casi al final de la película, la actriz siguió vigente en la industria en los siguientes años, aunque no con el mismo impacto.

Antes de actuar en Matilda, Pam ya tenía una larga trayectoria como actriz de cine y televisión. Actuó en Meantime, The House, Mr. Wakefield’s Crusade, Las naranjas no son la única fruta y Cluedo, por mencionar algunas producciones.

Luego del éxito de la película infantil de 1996, Pam continuó puliendo su fama y talento con Where the Heart Is, The Turn if the Screw, Pollyanna, Harry Potter y el prisionero de Azkabán y recientemente Tolkien.

En Harry Potter, Pam interpretó a la tía Marge. En realidad Harry no estaba emparentado con ella, pero al ser la hermana del tío Vernon Dursley, Harry se vio obligado a llamarla tía. ¿Ya recordaste su participación?

Tras disminuir su actividad como actriz, Pam se dedicó al cuidado de su familia y se hizo una lectora ávida para reemplazar el hábito del cigarro.