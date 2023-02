“El 3 de junio, Reality, una ex lingüista de la Fuerza Aérea de 25 años, fue sorprendida por el FBI en su casa en Augusta, Georgia. Fue interrogada y finalmente acusada de filtrar pruebas de la interferencia rusa en la elección de Donald Trump en Estados Unidos al sitio de denuncias en línea The Intercept. Luego, Reality fue sentenciada a cinco años y tres meses de prisión, la sentencia federal más larga jamás ordenada por la divulgación no autorizada de información del gobierno a los medios”, señala el Daily Mail.