Uno de los momentos más emocionantes y entrañables que dejó la entrega de premios Oscar 2023 fue la entrega del galardón al mejor actor de reparto a Ke Huy Quan por su participación en la multipremiada película Todo en todas partes al mismo tiempo.

Y es que el actor no se esperaba ser reconocido por su actuación a pesar de que el filme ha sido uno de los más aclamados por la crítica en general desde que se estrenó el año pasado.

El rostro de sorpresa que captó la cámara al escuchar su nombre y su discurso dedicado a sus padres migrantes lo inmortalizaron en redes sociales y en la historia de la premiación.

La emoción no quedó sólo en la entrega de dicha categoría, sino que Quan mostró su sorpresa y alegría cuando Todo en todas partes al mismo tiempo ganó como mejor película y Harrison Ford fue el encargado de darle su Oscar.

Las redes sociales se inundaron de videos de estos dos actores abrazándose cariñosamente, como si fueran padre e hijo, lo que despertó la curiosidad de los internautas sobre la relación que ambos tienen.

Harrison Ford y Ke Huy Quan

Harrison Ford se encargó de darle su segundo Oscar a Quan en esta edición, pero su historia se remonta a la película Indiana Jones y el Templo Maldito de 1984, cuando Quan tenía 12 años.

El actor de origen vitnamita actuó junto a Ford hace casi 40 años como su acompañante Tapón o Short Round en la segunda entrega de la saga de Indiana Jones.

Ke Huy Quan debutó a lo grande con este film y en la vida real se convirtió en uno de los pupilos de Harrison. Después de actuar en Indiana Jones y de aprender de la leyenda del cine de acción, Quan obtuvo papeles en Los Goonies, El Hombre de California, Second Time y recientemente en Todo en todas partes al mismo tiempo.

Entre inicios de los 2000 y hasta antes de obtener un papel en la multipremiada película, Quan se mantuvo a bajo perfil explorando otras oportunidades en el cine como asistente de dirección.

Fue hasta el éxito de Crazy Rich Asians que se alentó a buscar una segunda oportunidad como actor y fue contratado como Waumond Wang, esposo de Evelyn Wang, interpretada por la también ganadora del Oscar a mejor actriz Michelle Yeoh.

Además de ganar el Oscar, Ke Huy Quan ganó el Golden Globe.

Previo a la temporada de premios, el actor vietnamita se reunió con Ford en medio de las giras promocionales de Todo en todas partes al mismo tiempo en California. Al parecer ninguna de las dos celebridades se había visto en persona desde que terminó el rodaje de Indiana Jones.

En una foto que compartió Quan con Harrison Ford escribió: “Te amo, Indy. Indiana Jones y Short Round se reunieron después de 38 años”.

Según una entrevista que dio el actor a The New York Times , temió no ser reconocido por Harrison debido a los casi 490 años que pasaron desde que se vieron la última vez.

Cuando se acercó a Ford, Quan se preguntó: “¿Me reconocerá? La última vez que me vio, yo era un niño pequeño”. De inmediato que se acercó a Ford, éste lo reconoció como Short Round y le pidió un abrazo.

Posteriormente Harrison le dijo a ET que estaba orgulloso del actor en el que se había convertido aquel niño que conoció en Indiana Jones. “Es un actor maravilloso. Lo era cuando era un niño pequeño, y todavía lo es. Me alegro. Estoy muy feliz por él”.