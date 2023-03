En los últimos años, la cultura pop se ha llenado de ídolos, en especial de aquellos que tienen algún talento en particular como cantantes o actores de televisión y cine y que trabajan en las grandes producciones de Hollywood .

Pedro Pascal es uno de esos nuevos ídolos que ha ganado popularidad en la meca del cine, éxito internacional siendo extranjero y fanáticos en cada rincón por su talento para interpretar a los personajes más entrañables.

Su reciente actuación en The Last of Us lo ha puesto en la mira, aunque en años anteriores ya ha brillado por sus protagónicos en Game of Thrones y Narcos.

¿Quién es Pedro Pascal?

Pedro Pascal es un actor chileno que ha llegado a las grandes ligas de la actuación en Hollywood con rotundo éxito.

Nació en Santiago de Chile como José Pedro Balmaceda Pascal el 2 de abril de 1975, por lo que ahora tiene 47 años y está a punto de cumplir 48. Por los años que ha vivido (principalmente en Orange County, California, Nueva York y San Antonio, Texas) y trabajado en Estados Unidos, el actor también tiene la nacionalidad estadounidense.

Tiene una carrera larga con producciones de la pantalla grande como The Adjustment Bureau, La Gran Muralla, Kingsman, por mencionar algunos, su carrera despegó favorablemente con su participación en Wonder Woman 1984 como el villano Maxwell Lord.

Pero su gran éxito se lo debe a sus participaciones en la pantalla chica. The Good Wife, Graceland y The Mentalist le allanaron el camino para triunfar en Juego de Tronos como Oberyn Martell, en Narcos como el agente de la DEA Javier Peña, en The Mandalorian como The Mandalorian y actualmente en la serie de drama apocalíptica The Last of Us como Joel Miller.

Lo que le ha significado The Last of Us a Pedro Pascal

La serie de HBO, que es adaptación del videojuego del mismo nombre, hizo que el nombre de Pedro Pascal fuera tendencia en todos lados por tiempo indefinido.

Su actuación ha recibido críticas favorables independientemente del tema de la serie y la producción en general.

Especialmente, los fanáticos alaban su carisma, buena apariencia y talento, fuera y dentro del set de grabación.

Las tomas detrás de escena y entrevistas que ha hecho lo han mostrado como una persona sin filtros y que se deja querer con mucha facilidad, dicen los fans.

Desde que se estrenó The Last of Us, los fanáticos lo consideran el nuevo novio de internet, pero él se ha autodenominado “el papá de internet” “un papá genial y cachondo”, según bromeó en el estreno de la exitosa serie, en enero pasado.

En su reciente aparición ante las cámaras por el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian de Disney+, Pedro Pascal bromeó al no saber por qué su fama aumentó tanto en los últimos meses y por qué se convirtió en uno de los actores más aclamados cuando hay otras estrellas jóvenes que necesitan la misma atención.

“¿Pero qué les pasa a las personas que les gusta un anciano como yo?. No entiendo qué ha pasado culturalmente. ¿Cómo puede pasar todo esto?”, dijo en el estreno de la serie.

“¡Que se concentren en Harry Styles! ¿Qué les pasa?”.

Su infancia en Chile, Dinamarca y Estados Unidos por asilo político

Su vida actualmente puede estar llena de fama y privilegios, pero durante su infancia lidió con las constantes mudanzas de su familia por el desplazamiento político.

Debido a que sus padres estaban vinculados a la política izquierdista de Chile, justo cuando sucedía la dictadura de Augusto Pinochet, su familia se vio obligada a solicitar asilo en Dinamarca y después a Estados Unidos.

Una vez que se mudaron al país norteamericano, Pedro vivió entre Orange County, California; San Antonio, Texas y después en Nueva York para seguir su sueño de ser actor asistiendo a la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Sus dilemas familiares no quedaron sólo con su desplazamiento, sino que su padre fue parte de un escándalo en la clínica de fertilidad en la que trabajaba con otros colegas médicos.

Dicho escándalo obligó a su padre, a su madre y a sus dos hermanos menores a regresar a Chile. Una vez que llegaron a su pueblo natal, la madre de Pascal murió mientras él se quedó en Estados Unidos.

De su vida privada no se sabe mucho actualmente, de hecho es un gran misterio, más allá del crush que tiene internet con él y del amor que le tienen sus más fieles fanáticas.

La única relación formal que se le ha conocido en toda su carrera ha sido con Maria Dizzia, actriz de Law & Order con la que trabajó años atrás. La prensa lo ha vinculado con otras estrellas como Robin Tunney y Lena Headey, pero él sólo se refirió a ellas como buenas amigas cuando se le cuestionó sobre posibles romances.

Hasta el momento no se sabe de otras relaciones que haya tenido y no hay información confirmada acerca de matrimonios, hijos o divorcios.