Paulina Rubio fue captada por los paparazzis afuera de una de las exclusivas celebraciones de los Oscar 2023 a la que asistió por invitación de su amigo Elton John.

Fue fotografiada luciendo un maxi vestido traslúcido de la diseñadora Marianne Bechara, estructurado por una larga falda con varias capas de tul en tonos rosados y morados, así como un corsé bustiers de varillas y copas en forma de conchas de mar con ribetes de tul lilas.

Al diseño Paulina le sumó un pequeño cinturón negro, lencería negra de cintura alta y un par de zapatillas de plataforma con cordones.

En cuanto a accesorios, sólo usó brazaletes de hilo de colores en una muñeca y pequeños pendientes brillantes.

Lució su rostro destacado por maquillaje claro, labial nude, sombras moradas y delineador negro; su cabello se mostró más informal al ir pinado con mechones largos y ondulados.

En redes sociales compartió algunos detalles de su desfile por la alfombra roja del evento alusivo a los Oscar 2023, así como una fotografía con Heidi Klum.

Paulina Rubio asistió a una exclusiva fiesta de Elton John. Foto: The Grosby Group

Las fotos de los paparazzis se viralizaron en redes sociales sorprendiendo a sus fanáticos que identificaron cambios en su rostro y rasgos de descuido en su imagen en general y las compararon con las fotos compartidas por ella misma en Instagram.

Los fans y comentaristas aseguraron que abusó de los filtros y del photoshop para rejuvenerse.

Además de su polémica imagen, la Chica Dorada dio de qué hablar mientras asistía a la fiesta de Elton John AIDS Foundation por hablar sobre la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Cuando se le cuestionó sobre su exnovio en la década de los 80, y a quien le dedicó la canción Mío, Paulina sólo le dijo: “Le quiero, es mi hermano”.

Sin pronunciarse más allá de esta frase, Paulina Rubio se ha estado enfocando en sus nuevos trabajos musicales, que espera lanzar pronto y no tanto en lo que sucede en el mundo de la farándula mexicana.

El año pasado, antes de la muerte de su madre Susana Dosamantes, la celebridad l anzó su sencillo Me Gusta junto al productor Maffio, pero pausó sus proyectos para ser jurado del programa Mira Quién Baila All Stars en su edición 2022.

En febrero pasado lanzó el segundo sencillo No es mi culpa junto al video musical por el que apostó para convertirse en tendencia de TikTok. Hasta el momento no ha revelado detalles sobre su nuevo álbum.