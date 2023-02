Lourdes Leon ya es una de las modelos más importantes de la industria y se robó todas las miradas al desfilar en el show del diseñador Luis de Javier durante la Semana de la Moda en Nueva York.

La hija de la cantante Madonna caminó por la pasarela ataviada con un diminuto vestido rojo de cuero al estilo corsé. La prenda tenía cuernos de “diablita” en la parte del busto y líneas verticales que acentuaron su figura.

Completó el look con medias de color rojo, zapatos con tacón de vértigo y una gorra negra con diseños amarillos que también tenía cuernos.

Lourdes Leon se robó todas las miradas y presumió su figura curvilínea. Dejó suelta su cabellera negra y lució un maquillaje cargado.

Julia Fox también fue una de las modelos famosas que participaron en el show de Luis de Javier.

Lourdes Leon debutó como modelo en 2018 durante una pasarela con Gypsy Sport y en agosto de 2020 firmó un contrato con la agencia de modelaje CAA.

Madonna está sumamente orgullosa de su hija. En una entrevista para Vogue dijo que Lola es increíblemente talentosa.

"Estoy verde de envidia porque es increíble en todo lo que hace: es buena bailarina, una increíble actriz, toca el piano maravillosamente, es mucho mejor que yo si hablamos de talentos".

Madonna

La celebridad asegura que la apoya en lo que haga y que a todos sus hijos les da ejemplos sobre cómo hijos de otras celebridades obtienen el éxito sin ayuda de sus padres.

Lourdes Leon. (Photo by Robyn BECK / AFP)

No obstante, Lourdes no se ha salvado de recibir críticas por ser “privilegiada”. En entrevista con Interview Magazine se pronunció al respecto: “Obviamente, crecí con un privilegio extremo. No se puede negar eso. Pero creo que mi madre vio a todos estos otros hijos de personas famosas y dijo: Mis hijos no van a ser así”.

Aunque su madre la controló por mucho tiempo, ella se propuso ser completamente independiente tan pronto se graduó de la secundaria.

Ahora Lola Leon se ha convertido en una de las musas de la casa de modas Mugler. En noviembre de 2022, fue una de las invitadas principales a la inauguración de la exposición Mugler Couturissime en el Museo de Brooklyn, Nueva York, y deslumbró con un casuit de transparencias, característico de la marca.