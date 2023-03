Shawn Mendes causó euforia durante su visita a México, la cual hizo principalmente para presentarse en la tienda de Tommy Hilfiger de Artz Pedregal, Ciudad de México.

Durante su estancia, la celebridad se tomó el tiempo para cargarse de energía en las pirámides de Teotihuacán y salir de paseo en las icónicas trajineras de Xochimilco.

Tanto su cuenta personal y la cuenta de su comunidad de fans en Instagram, Shawn Access, compartieron detalles de su estancia en México. En dos de las publicaciones Shawn escribió en español, causando furor entre sus fans.

Una publicación se trató de un video de su paseo en trajinera en el que se mostraron tomas de él disfrutando del paisaje y de las familias y residentes de Xochimilco que se lo encontraron en el camino.

Este clip corto hizo que le llovieran críticas por utilizar un filtro sepia, mismo que ha usado Hollywood para las películas y series mexicanas y que los mexicanos han rechazado por completo, ya que el país no es amarillo ni con tonos cafés, ni parece estar sumergido en una tormenta de arena todo el tiempo.

Shawn se mostró con una imagen casi romántica, atractiva e “ideal” para muchas fanáticas que están enamoradas de él, pero los comentarios destacaron el detalle del filtro sepia antes de fijarse en el propio cantante.

“No podía faltar el filtro sepia para México”, “Sabes que estás en México cuando te ponen fondo amarillo”, “El filtro excato que utiliza Hollywood siempre que aparece México en el cine”, ”En México no somos color sepia”, dijeron algunos usuarios en los comentarios.

Hubo otros que evocaron el movimiento #unfiltermexico creado por Emmanuel Chivo Lubezki y Grupo Modelo , de Corona, para romper el estereotipo de retratar a México con un filtro amarillo que, según los expertos fotógrafos, el color sepia denota riesgo, calor excesivo y hasta peligro.

Por su parte, en el mismo video algunos fans comentaron que las tomas de Xochimilco se ven aesthetic y bromeaban sobre dicho estilo que está de moda entre las nuevas generaciones.

“Xochimilco Aesthetic”, “Tutorial de cómo hacer aesthetic un día en Xochimilco 10/10”, “Parece intro de la Rosa de Guadalupe”, “Oye, Shawn. ¿Qué filtro usaste para que lo utilice con Ecatepec y se vea aesthetic?”.

En una publicación previa de fotos de él meditando, rezándole a las plantas y descansando al borde de la trajinera, Shawn escribió en español y agradeció a los fans por apoyarlo, así como a las marcas con las que colaboró, Aca Tierra y Tommy Hilfiger.

“México, ¡Gracias por todo! Amo el país y su cultura! ¡Estar aquí me llena de luz y energía! La comida, la gente, la música, la tierra.. me encanta. Gracias @arca.tierra por contar con nosotros y mostrarnos las hermosas formas de agricultura que practicas. Me sentí tan inspirado después de visitarlos. Muchas gracias a Tommy Hilfiger por todo en las últimas dos semanas. Ha sido muy divertido”.

Durante una cena que tuvo con la marca de lujo y varios invitados especiales como influencers. En dicha reunión, supuestamente el cantante canadiense afirmó que comprará una casa en México, específicamente en la Condesa porque quedó “encantado” con el lugar.

Desde que salía con Camila Cabello, Mendes se ha acercado a la cultura mexicana, aprendió a hablar español, a hacer tortillas y se ha acercado a explorar las tradiciones mexicanas. Camila es cubana y creció en Estados Unidos, pero su familia paterna es mexicana.