Jennifer Aniston se robó todas las miradas al asistir al estreno de su nueva película Murder Mystery 2 en el Regency Village Theatre de Los Ángeles el martes.

La estrella de 54 años deslumbró ante las cámaras vestida con un minivestido transparente de la casa Versace. La prenda estaba confeccionada con una tela nude de malla traslúcida y sobre ella una cubierta tejida con cadenas, aplicaciones brillantes e hilo plateado.

Con este look, Jennifer Aniston se unió a la tendencia de lencería a la vista que han llevado con éxito celebridades como Dua Lipa y Kendall Jenner.

Shutterstock vía Grosby Group/ Jennifer Aniston se une a tendencia de minivestido transparente y cadenas

La actriz completó su atuendo con discretas zapatillas negras de pulsera y un llamativo anillo de diamantes. Lució su belleza con un maquillaje discreto y llevó su cabello rubio, peinado en ligeras ondas.

Adam Sandler asistió a la alfombra roja de su película vistiendo una sudadera con capucha gris de los Knicks, pantalones color canela y tenis azules.

Murder Mystery 2 se estrena el 31 de marzo en Netflix y consolida a Adam Sandler y Jennifer Aniston como una de las parejas más taquilleras en el cine de comedia.

Después de protagonizar la película Just Go With It en 2011, Adam Sandler dijo a Access Hollywood que no podía creer lo rápida y divertida que es Jennifer. “Sé que ella es graciosa en la vida real, pero fue bastante sorprendente cuando estábamos juntos lo mucho que nos divertimos y cómo agregó y terminó venciéndome en las escenas.

Recientemente, Aniston dijo que Adam Sandler siempre se preocupa por cuidar de los demás.

La estrella de Friends se ha unido a la lista de celebridades que lanzan productos de cuidado personal. Presentó LolaVie, su marca de productos para el cuidado del cabello.

En entrevista con la revista People, aseguró que sus fórmulas son veganas y están libres de crueldad animal. “Cada vez que teníamos una nueva fórmula, se la pasaba a mis amigos para que la probaran porque tienen diferentes tipos de cabello y fue muy agradable recibir comentarios de ellos”, dijo.

En junio, lanzó un aceite “multifuncional” para el cabello e incluso hizo un pequeño tutorial sobre cómo usarlo. “Este aceite para el cabello de origen natural ayuda a transformar el aspecto del cabello opaco, dañado y seco mientras terminas tu peinado. El complejo de queratina vegana ayuda a aumentar la hidratación y reducir el encrespamiento, los extractos botánicos naturales brindan un brillo luminoso y otros ingredientes de origen vegetal suavizan las puntas abiertas”, dijo.