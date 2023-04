Georgina Rodríguez ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas por el lanzamiento de la segunda temporada de I AM Georgina, su propio reality disponible en Netflix.

Y es que la modelo, de 29 años, presume en cada episodio su lujosa vida, fama y los millones de dólares que ha hecho desde que se hizo famosa, en parte por influencia de su novio Cristiano Ronaldo y por sus negocios y carrera como modelo profesional.

La polémica ha seguido a Georgina desde que asistió a El Hormiguero a promover el reality ya que, según la opinión de sus fans y seguidores del programa, sólo fue a presumir su riqueza y del poder económico que tiene.

En la charla que tuvo con Pablo Motos habló sobre lo difícil que es ir de compras todo el día, la forma en que enseña a sus hijos a valorar la comida poniéndoles videos de niños en pobreza extrema y de los regalos millonarios que le hace a CR7 y él a ella.

Ante estas declaraciones, los fanáticos se han preguntado si en realidad es tan rica por su propia cuenta como presume o si es dinero de Ronaldo, e incluso surgió la duda si es más rica que ciertas celebridades internacionales como Kim Kardashian.

¿Cuánto dinero tiene Georgina Rodríguez?

Al igual que Kim Kardashian , Georgina está contribuyendo a su fama y carrera como celebridad a través de los realitys.

Sin embargo, aunque Geo presuma de la fortuna que hoy en día tiene, haga regalos millonarios a su pareja, tenga una vida de ultra lujo y vista ropa de diseñador, no se acerca a la de Kim ni en una mínima parte.

Y es que la madre de los cinco hijos de Ronaldo cuenta con una fortuna estimada en $10 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Además de los ingresos que tiene por la serie, su fortuna está conformada por salarios como influencer de redes sociales y modelo profesional.

¿Cuánto dinero tiene Kim Kardashian?

Kim Kardashian es más rica que la argentina de 29 años. De acuerdo con Forbes , la empresaria y personalidad de Hollywood tiene una fortuna a tiempo real de $1.2 mil millones de dólares; fue agregada como multimillonaria en las listas de la revista por primera vez en abril de 2021.

Antes de ser una exitosa empresaria, Kim ganó fama por sus vínculos en Hollywood, por el reality show familiar Keeping Up With The Kardashians que se renovó como The Kardashians y por su sociedad matrimonial con varias celebridades y jugadores, incluido Kanye West.

Actualmente, es multimillonaria por su propia cuenta al tener éxitos incomparables con sus negocios de moda y belleza: SKIMS y KKBeauty, así como sociedades lucrativas con Balenciaga y Dolce&Gabbana, por mencionar a algunas marcas que la respaldan.

Kardashian figuró por primera vez en las listas de Forbes en 2011 por ser una de las personalidades más seguidas de Twitter; después la revista la agregó a su lista de millonarios por la cifra de $51 millones que recaudó con su juego móvil