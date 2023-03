La cantante Christina Aguilera fue el centro de atención al desfilar por la alfombra roja de los GLAAD Media Awards en Beverly Hills.

Deslumbró ataviada con un vestido negro del diseñador Luis De Javier de corte de sirena, cubierto de lentejuelas. La prenda tenía un escote en V, mangas abullonadas y guantes.

La estrella de 41 años presumió su figura curvilínea y lució la belleza de su rostro con un maquillaje cargado, compuesto por base, rubor en las mejillas, labios rojos y delineado cat eye. Alisó su cabellera platinada.

Parte importante del look fueron sus collares y aretes de diamantes.

Los GLAAD Media Awards reconocen a celebridades y agentes de cambio que apoyan los derechos de la comunidad LGBT. Christina Aguilera fue galardonada con el premio “Defensor por el Cambio”.

“Christina Aguilera, quien tiene una de las voces más célebres de la historia, ha utilizado su plataforma para ser una audaz defensora de la comunidad LGBTQ, promoviendo conversaciones sobre la aceptación LGBTQ y más, a través de la música”, señala un comunicado de prensa de GLAAD.

En 2002, Aguilera dedicó su sencillo, ‘Beautiful’ a la comunidad LGBTQ, con la frase “las palabras no pueden derribarnos” convirtiéndose en un mantra personal para muchas personas queer. La canción trajo una conciencia única y un sentido de compasión frente al odio, lo que le valió a Aguilera un reconocimiento especial en la 14ª edición de los GLAAD Media Awards.

Beverly Hills (United States), 31/03/2023.- US singer-songwriter Christina Aguilera attends the GLAAD Media Awards at The Beverly Hilton in Beverly Hills, California, USA, 30 March 2023. (Estados Unidos) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN