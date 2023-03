Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo y modelo argentina, fue la invitada especial al programa español El Hormiguero para hacer promoción a la segunda temporada de su reality show I AM Georgina que se estrena en Netflix este fin de semana.

Durante la charla que tuvo con el presentador Pablo Motos, Georgina tocó temas personales e hizo comentarios sobre temas de interés público que generaron críticas en internet, en los que la llamaron “incoherente”, “falsa” y “tonta”.

Y es que la modelo y empresaria dio detalles de su relación con Ronaldo y el tipo de personalidad que tienen, siendo personas que vienen de “familias muy humildes”. “No es una persona muy materialista. Cristiano y yo venimos de familias muy humildes y valoramos cada oportunidad”

Ante estas declaraciones, los fanáticos recordaron las veces en que Georgina presumió sus lujos, su ropa de diseñador, bolsos y diamantes, como lo hizo en los partidos de Portugal durante el Mundial de Qatar 2022.

Hubo otros más comentaristas de la red que mencionaron las ocasiones en que Cristiano presumió sus autos, viajes en jets privados, ropa de diseñador, joyas y otros regalos de ultra lujo que ha recibido.

“Ni superficial ni materialista. Me está dando un poco de vergüenza ajena”, dijeron.

“No es materialista porque no le queda nada por comprar”, respondió el presentador del programa con aparente sorpresa por la afirmación de Georgina y representando la incredulidad de los televidentes que seguían la entrevista.

Otra respuesta que dio de qué hablar fue la que dio cuando se le preguntó si se le ha ofrecido la oportunidad de hacer cine. “Sé que se me daría bien. Al final, he hecho danza clásica, y desde pequeña interpretaba papeles”, dijo la influencer sin dudar de su talento. Ante esta respuesta, los cibernautas la calificaron de “presumida”, “surrealista” y “arrogante”.

“Hasta hace poco pensaba que era imposible superarla, pero Georgina Rodríguez rivaliza con Tamará Falcó (personalidad española) por ser la mujer más tonta de España”, “Georgina Rodríguez, descripción perfecta de lo que significa tener dinero hasta dar asco”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en Twitter.

Georgina Rodriguez, descripción perfecta de lo que significa tener dinero hasta dar asco😂 #GeorginaEH — jose LP (@joseluzon6) March 22, 2023

Las burlas no se hicieron esperar cuando Georgina intentó desmitificar la vida de los ricos e intentar convencer al público que la vida es difícil si tienes dinero.

“Ir de tiendas es agotador. Te entra la ansiedad y la ansiedad es mala, por eso no me gusta ir de tiendas”, dijo. “A mí el dinero me ha cambiado para mejor porque siento que puedo ayudar a mi familia y a mis amigos mucho más que antes y eso es muy gratificante para mí”.

Además de hablar de su poder económico y talento, la socialité intentó abordar temas delicados para el interés público como la forma en que tratan a las mujeres en Arabia Saudita, donde se sabe que las mujeres sufren por el machismo predominante, el patriarcado, tradiciones limitantes, por la falta de oportunidades y porque constantemente sus derechos humanos son ninguneados.

“Cuidan muchísimo a las mujeres y a sus hijos”, dijo la celebridad. Agregó que Arabia Saudita es “un país maravilloso, muy seguro, muy familiar”.

Sus palabras retumbaron en los millones de televidentes que vieron la entrevista y en los millones de internautas que se toparon con las declaraciones “tontas” y “llenas de privilegios”.

“que suerte tengo de haber sido la elegida por él” Georgina Rodriguez, feminista a tiempo completo. #GeorginaEH — PIPE (@LastroPipe) March 22, 2023

“Te tratan bien si eres rica, millonaria como tú”, “¿Cómo puede decir semejantes tonterías sobre un país donde predomina la violencia hacia las mujeres y el machismo en todas sus formas?”, escribieron en Twitter.

Añadiendo más críticas, Georgina habló sobre la suerte que tuvo de “ser elegida” por el jugador portugues“: "Es maravilloso en todos los sentidos. Me siento afortunada de haber sido elegida por él para crear esta bonita familia”.

“Es una patada al feminismo”, “Que alguien le enseñe feminismo a esta arrogante mujer”, “Es tan malo que crea que es correcto que las mujeres existan para ser elegidas por un hombre”, “Georgina Rodríguez, feminista a tiempo completo”, criticaron los internautas.

Si bien el debut de la socialité en un programa de entrevistas significó un rating alto histórico para El Hormiguero, el público se quedó con un mal sabor de boca y vivieron una decepción por las respuestas que dio, cuando sus fanáticos la creían “más humana”, “natural” y “humilde” por su pasado.

“15 años viendo El Hormiguero y esta es con diferencia la invitada más insoportable que ha pasado por allí. Me imagino a Pablo Motos contando los minutos para acabar con ese suplicio”, dijo un tuitero.

“Georgina Rodríguez hace unos años doblaba camisetas en una tienda de ropa, ahora es típica desclasada que va por la vida con ínfulas de nueva rica”.

Georgina no puede ser más antinatural y superficial y la entrevista está siendo surrealista. Tremendo Pablo en esta ocasión aguantando el tirón. Qué ansiedad me está entrando viéndola tan estirada cuando se mira en la pantalla!!! #GeorginaEH — Alba Rosado (@AlbaRosado_) March 22, 2023

Ni superficial ni materialista!!🤣🤣🤣🤣

Me está dando un poco de vergüenza ajena #GeorginaEH — Eva marian (@andresyeva99) March 22, 2023