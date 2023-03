Gracias a los éxitos que ha lanzado en los últimos años y la influencia que ha obtenido entre las nuevas generaciones, The Weeknd ahora es el artista más popular del mundo, según una declaración del Libro Guinness de los récords mundiales.

Recientemente la celebridad , de 33 años, estableció dos nuevos récords mundiales, uno por tener la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify y el segundo por ser el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en la misma plataforma.

Antes de estos hitos, Abel Tesfaye tuvo la canción más reproducida en Spotify de todos los tiempos en 2020 con Blinding Lights, misma que estuvo por más tiempo en las listas Billboard Hot en toda la historia con un total de 90 semanas.

Además de fama y popularidad, The Weeknd también ha hecho una importante fortuna que continúa creciendo con las giras mundiales, álbumes y publicidad.

¿Cuánto dinero tiene The Weeknd?

Siendo uno de los mejores artistas de transmisión de la industria, The Weeknd ha construido su patrimonio a pasos agigantados principalmente por las reproducciones y ventas de su música en línea en los últimos años y de las composiciones que ha hecho para otros artistas, incluida su amiga y colaboradora Ariana Grande.

De acuerdo con Celebrity Net Worth , el patrimonio neto del cantante actualmente es de $300 millones de dólares.

Se estima que entre 2017 y 2018 ganó $92 millones de dólares por música y giras, al siguiente año recibió $40 millones principalmente por música, convenios comerciales, lanzamiento de mercancía y colecciones de ropa, según datos de Forbes .

Estas ganancias hicieron que Abel fuera incluido en el listado 30 Under 30 de la revista de negocios en el apartado de música y fuera la portada de la revista en 2017 por sus ganancias anuales.

“Vivimos en un mundo donde los artistas realmente no ganan dinero con la música como lo hacíamos en la Edad de Oro, Realmente no llega hasta que llegas al escenario”, le dijo The Weeknd a Forbes sobre su éxito monetario.

¿En qué gasta The Weeknd?

Así como gana, gasta. Se estima que la estrella de R&B invirtió de su bolsillo $7 millones para organizar su participación en el Super Bowl de 2021.

Asimismo, tiene varias inversiones inmobiliarias en Los Ángeles. En 2019 compró un penthouse con vistas a Beverly Hills Country Club por $21 millones. Antes de eso alquiló un penthouse de lujo en Nueva York por $60 mil dólares al mes.

En 2017 compró una propiedad de tres acres en Hidden Hills por $18 millones, California que después puso a la venta por $25 millones de dólares, aunque terminó vendiéndose por $25 millones; Madonna la adquirió.

Hace dos años, The Wall Street confirmó que el cantante de Save Your Tears compró una mansión de $70 millones, ubicada en el barrio de lujo Bel Air de Los Ángeles.