Ben Affleck recientemente acaparó los titulares de la prensa por varios rumores que aseguraban que tendría intenciones de regresar con exesposa Jennifer Garner después de haberse divorciado en 2018.

Su nombre no se ha ido de las tendencias de internet; en redes sociales los usuarios comenzaron una conversación en torno a él y a ciertos comentarios que le hizo a su hijo Samuel de 13 años por no tener dinero para comprar un par de zapatos de lujo.

El actor de Argo bromeó diciendo que su hijo está “en la ruina” por no tener para pagar un par de zapatos Air Force 1 de Dior, valoradas en 6 mil dólares.

En una entrevista que le dio a Access Hollywood en el estreno de su película The Accountant 2, el actor habló del interés que tiene el menor por estos zapatos de lujo y de su negación por hacer las labores básicas del hogar como cortar el césped cuando le pide a cambio de obtener dinero que pueda ahorrar.

“Eso es lo que pasa cuando le dices a un niño que tiene que cortar el césped. De repente, ya no quiere esos zapatos”, dijo Ben. “Le dije: ‘Hombre, no necesitas zapatos de mil dólares’. El me respondió: ‘Tenemos dinero’. yo le dije: ‘Yo tengo el dinero, tú estás en la ruina’”.

Los comentarios fueron hechos por la celebridad, de 44 años, después de que su hijo Samuel se interesara por los exclusivos zapatos de Dior en una convención de calzado Got Sole a la que ambos asistieron en Los Ángeles.

En un video que circula en internet, Ben Affleck se muestra sorprendido cuando le dicen que la colección de zapatillas deportivas Air Force 1 de Dior cuesta 6 mil dólares.

Si bien Ben Affleck tiene una fortuna valorada en 150 millones de dólares, éste se negó a ghastar tanto dinero en zapatos para su hijo, que recientemente cumplió 13 años.

“Te gustan porque son caros”, le dice Ben a su hijo. “No, ¡son resistentes! Siempre he dicho que quedan bien”, responde Samuel en el clip. “Son muchos jardínes que hay que cortar”, le dice sugiriendo que así podría ahorrar para poder comprarlos.

Después de hacer dichos comentarios, los usuarios de redes sociales han dicho que la celebridad hollywoodense hizo bien en no tratar de consentir a su hijo y por no pagar miles de dólares por artículos que no valen la pena o no necesita.

Los internautas mencionan que Ben le dio a su hijo un “poderoso” mensaje sobre que tiene que trabajar y esforzarse para obtener lo que desea sin la necesidad de pedir dinero o creer que lo tiene sólo porque sus padres son ricos.

“Amo a Ben. Es un hombre de la vieja escuela que le está enseñando a su hijo el valor de un dólar. No soporto a esas celebridades que no dudan en vestir a sus hijos de pies a cabeza con ropa, zapatos y carteras de diseñador en lugar de enseñarles el valor de un dólar. Luego se preguntan por qué sus mocosos están en tantos problemas. ¡Te lo digo bien, Ben!”, comentó un usuario en Instagram.