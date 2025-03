La socialité Georgina Rodríguez fue el centro de todos los reflectores al llegar ataviada con un espectacular atuendo de cuero al desfile de Elie Saab durante la Semana de la Moda de París.

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo deslumbró con un bralette de cuero y escote que combinó con una falda café a juego con su chaqueta. Aumentó el dramatismo con botas de agujeta y un bolso de lujo en color crema.

Georgina Rodriguez, de 31 años de edad, resaltó la belleza de su rostro con un maquillaje en tonos, nude, cejas perfectamente remarcadas y una manicura impecable en color beige. Además, sus estilistas la peinaron de una coleta alta.

Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group 8 MARCH 2025 Paris, FRANCE - Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodríguez seen arriving at Ludovic de Saint Sernin during Paris Fashion Week.**** La novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, vista al llegar a Ludovic de Saint Sernin durante la Semana de la Moda de París.