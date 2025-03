La actriz Blake Lively dejó atrás las críticas por su disputa legal con Justin Baldoni y se presentó en la premiere de Another Simple Favor en Austin, Texas.

La estrella presumió su belleza ataviada con un espectacular vestido nude, de látex. La prenda strapless tenía un cinturón negro para remarcar su silueta y flores en la parte de abajo.

Completó su outfit con zapatillas en color negro y joyería de piedras preciosas en rosa y negro. Sus estilistas peinaron su cabellera rubia con un elegante vestido al estilo Old Hollywood.

Llevó un maquillaje discreto, de apariencia natural, donde destacó la base de maquillaje impecable y el rubor sobre sus mejillas.

Blake Lively. Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

La presentación de la película fue en el Festival de Cine SXSW en Austin. Blake Lively posó para algunas fotografías con el director Paul Feig, de 62 años, y otros miembros del elenco que incluyen a Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Allison Janey y Elena Sofia Ricci.

Lively contó con entusiasmo la filmación de la película en Capri, Italia. Dijo que cuando le propusieron filmar en ese lugar pensó que era increíble, pero muy caro. Por lo que propuso filmar en Connecticut. “No entendía por qué tenía que ser Capri”, señaló.

Sin embargo, finalmente cambió de opinión: “Ahora quiero vivir allí. Me encanta”.

Blake Lively se encuentra actualmente en medio de una guerra legal contra su coprotagonista y director de It Ends With Us, Justin Baldoni.

Recientemente, la actriz se tomó un tiempo para dedicar un mensaje a Michelle Trachtenberg, quien fue su compañera en Gossip Girl y falleció hace un par de semanas. Publicó una imagen de ambas en sus historias y escribió:

Le gustaba crear una experiencia agradable para todo quien estuviera en su órbita. Pero sobre todo, fue una persona amable”, recordó.

La protagonista de Gossip Girl profundizó: “El tiempo pasa. Tomas como garantía que podrás ver de nuevo a un viejo amigo. Parafraseando, las verdaderas tragedias de la vida son las que te toman por sorpresa un martes de inactividad”.

Y aconsejó: “Abraza a quienes amas y has amado. El mundo perdió a una persona profundamente sensible y buena como Michelle. Que su trabajo y su enorme corazón sean recordados por aquellos que tuvieron la suerte de experimentar su fuego”.