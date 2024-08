La actriz Blake Lively se encuentra promocionando su nueva película It Ends With Us y los últimos días han sido la oportunidad perfecta para que vuelva a mostrar su lado más fashionista.

Para un día de entrevistas en Nueva York, la estrella de Gossip Girl fue captada por los fotógrafos con atuendos diferentes.

En su primer look, usó un traje azul estampado que presentaba un blazer ajustado que acentuaba su escote, sin blusa debajo, y una falda lápiz por encima de la rodilla.

Más tarde, la estadounidense de 36 años deslumbró al usar un conjunto de cuero en color negro, conformado por una chaqueta abierta al estilo braless y un short negro. Ambas prendas tenían abundantes flores de colores bordadas.

Completó el look con sandalias a juego con piedras rosas, azules, rojas y amarillas, lo que elevó el glamour.

Blake Lively. Photo © 2024 Media Punch/The Grosby Group

Blake Lively presumió su belleza con un maquillaje compuesto por base, sombras de colores amarillo y rosa en los párpados, así como labios rosas. Dejó suelta y ondulada su cabellera rubia.

En la película It Ends With Us, Blake Lively interpreta a una mujer que se enamora de un talentoso neurocirujano, Ryle (Justin Baldoni), años después de perder el contacto con su primer amor, Atlas (Brandon Sklenar), después de que se uniera al ejército.

“Pero cuando el arrebato violento de Ryle la lleva a temer que pueda ser una pareja abusiva, recurre a Atlas en busca de ayuda luego de que se reencontraron en un restaurante en el que trabaja”.

La película está basada en la novela romántica It Ends With Us de Colleen Hoover. La película cambió varias veces de fecha de estreno, pero ya la podrás ver en el cine a partir del 9 de agosto.

La película se estrena luego de Lively también apareciera en la alfombra roja de Deadpool con su esposo Ryan Reynolds, de 47 años.

Ryan Reynolds reveló hace poco que su cuarto hijo es un varón y lleva el nombre de Olin. Sus tres hijos mayores son: James, de nueve años, Inez, de siete, y Betty, de cuatro.

Ryan Reynolds y Blake Lively tuvieron su primera cita como novios en 2011. Luego de las primeras citas, avanzaron a gran velocidad con su relación hasta casarse al año siguiente.

Se conocieron durante sus protagónicos en la película de superhéroes Green Lantern, en ese entonces Ryan Reynolds estaba a punto de divorciarse de Scarlett Johansson y ella mantenía una relación con su coprotagonista de Gossip Girl, Penn Badgley.