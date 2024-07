Blake Lively está promoviendo el estreno de su nueva película It Ends With Us a través de redes sociales y en su nuevo posteo de Instagram, la actriz robó suspiros por el look que usó.

Y es que la celebridad hizo alarde de su inigualable belleza, figura de impacto y gusto por la moda con un conjunto denim oscuro que enmarcó su vientre marcado y silueta estilizada.

Usó un bralette de escote square con finos tirantes a juego con un pantalón de cintura alta y corte recto, así como un blazer de la misma tela; las prendas presentaron llamativas rosas bordadas con hilo plateado.

Combinó el atuendo con zapatillas de tacón de aguja del mismo color que la mezclilla, pendientes plateados y anillos de diamantes.

Lució su cabellera rubia peinada con mechones ondulados voluminosos, mientras su rostro se mostró definido con maquillaje en tonos claros, labial nude, sombras rojizas en los párpados y blush color durazno.

La celebridad pronto estrenará la película It Ends With Us, adaptación de la novela del mismo nombre de la autora Colleen Hoover.

Hace unas semanas se lanzó el primer avance de la película, que será estrenada el 9 de agosto de este año, y que contará con la canción My Tears Ricochet de Taylor Swift como parte de su soundtrack.

Blake, de 36 años, interpreta a Lily Bloom, una joven que comienza una relación apasionada, que después se torna abusiva, con Ryle Kincaid antes del regreso de su exnovio, Atlas Corrigan.

“Lily (Lively) supera una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida. Un encuentro casual con un neurocirujano (Justin Baldoni) genera una conexión, pero Lily comienza a ver aspectos de él que le recuerdan la relación de sus padres”, se lee en la sinopsis oficial del portal especializado en cine y televisión IMDb.

La autora de la historia literaria fue criticada en su momento por “romantizar” la violencia doméstica; sin embargo, dijo en una entrevista que este libro fue el “más difícil de escribir”, ya que no trató de endulzar la violencia para que fuera el principal elemento del libro, sino que documentó la historia de sus padres en la vida real.

A la par de que Blake promueve su película entre los fanáticos, en redes sociales también está lanzando promoción a el reciente filme de su esposo Ryan Reynolds, Deadpool & Wolverine, una de las películas de Marvel más exitosas de todos los tiempos.

Asimismo, está trabajando en el lanzamiento de su marca de belleza y cuidado personal Blake Brown Beauty, la cual pondrá artículos exclusivos a la venta en tiendas físicas de Estados Unidos a partir del 4 de agosto.