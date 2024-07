La cantante Katy Perry se robó las miradas al grabar un nuevo videoclip en Ibiza, España. La estrella estadounidense fue captada por paparazzis mientras actuaba frente a la cámara.

Deslumbró ataviada con un diminuto bikini animal print. El traje de baño tenía estampado de cebra y lo combinó con una gargantilla de cristales y piedras preciosas. Usó lentes de sol para protegerse del sol y dejó suelta su cabellera negra.

Katy Perry dejó a la vista su abdomen plano, piernas torneadas y espectacular figura que posee a los 39 años. La estrella sorprendió a todos con su nueva figura para el lanzamiento de su sencillo Woman’s World.

Photo © 2024 G3/The Grosby Group EXCLUSIVE Katy Perry shows off her figure in a bikini while filming a music video in Ibiza*** Katy Perry pone su figura a relucir en bikini mientras filma un video musical en Ibiza

Una fuente dijo al tabloide Daily Mail que Katy adoptó la dieta de su prometido, Orlando Bloom. Ésta consiste en eliminar los alimentos procesados y frenar el consumo de alcohol.

“Le encanta la comida salada, le encantan los nuggets de pollo y la comida azucarada, pero recientemente ha sido mucho más disciplinada y ha elegido seguir la dieta de Orlando.Ha estado entrenando más porque quiere hacer algunos shows para promocionar su próximo álbum, así que ahora es el momento de lucir genial”, dijo la fuente.

También se reveló que Orlando Bloom ha sido su mano derecha en el proceso, pues comen lo mismo y hacen ejercicio por igual.

Para la grabación del nuevo video se le vio presumiendo su bikini body frente a la cámara y también se montó en un kayak. En otras imágenes baila sobre un bote y también se le ve comiendo fruta.

Más tarde se cubrió con un elegante vestido de crochet blanco y usó un cinturón para remarcar sus caderas.

Se dice que el nuevo álbum de Katy Perry se lanzará el próximo 20 de septiembre. Sin embargo, no hay buenos pronósticos para el material, pues los críticos ya calificaron su sencillo Woman’s World como un fracaso.

“Esta canción suena terrible. Necesitamos a la Katy de 2010 de vuelta” y “Esta canción es dolorosa de escuchar” son algunos de los comentarios.

La letra de Woman’s World dice: Sexy. Confiada. Tan inteligente. Ella es enviada del cielo. Tan suave. Tan fuerte.

No obstante, la critican porque el productor musical es Dr. Luke, de 50 años, quien tiene una batalla legal con la cantante Kesha, quien lo acusapor infligir angustia emocional, crímenes de odio por razón de sexo y discriminación laboral.

“Fuentes cercanas afirman que la cantante está desesperada por idear un nuevo plan para salvar su regreso musical. Con el single cayendo en picada en la lista estadounidense de iTunes, se dice que Katy está enloqueciendo y exigiendo que su equipo vuelva a la mesa de dibujo para evitar que su álbum sufra el mismo destino”, dice el Daily Mail.

Una fuente dijo a ese medio de comunicación que Katy Perry ignoró al equipo que le pidió no trabajar con Dr. Luke. “Estaba loca al pensar que Dr. Luke era una buena idea. No escuchó a nadie. En lugar de sumergirse en el tema y crear arte, publicó algo que sonaba como si hubiera estado en un álbum suyo de 2010”.

Además, los productores del álbum son hombres. Lo que suma críticas, pues habla de empoderamiento femenino y al mismo tiempo se hizo sin mujeres.

“Katy no puede identificarse con otras mujeres porque vive en su burbuja de celebridad. No sabe nada sobre lo que es ser mujer en el mundo real. Ella no está usando su poder de estrella para cambiar el mundo; lo está usando para ganar dinero”, agregó la fuente.