Flor Rubio causó polémica y controversia entre los fans de Ángela Aguilar y Cazzu luego de que hiciera una serie de comentarios sobre la carrera de la esposa de Christian Nodal; fue en un programa de radio en el que comparó la trayectoria de la joven de 21 años con la de la argentina y dijo que Ángela solamente llenaba escenarios cuando se presenta con su familia.

Hace unos días Cazzu lanzó un nuevo sencillo titulado “Con otra” el cual se colocó entre los favoritos de sus fans y del público en general por su ritmo, pero, sobre todo, por la letra de la canción, la cual supuestamente estaría dirigida a Ángela Aguilar. Desde entonces, el nombre de la famosa argentina ha sonado fuertemente y hay muchos que aseguran que este último tema ha sido de los mejores que ha lanzado en su carrera.

En medio de esta polémica es que en el programa de radio “Fórmula Espectacular” se habló sobre las carreras de ambas exparejas de Nodal y se tocó el tema sobre quién de las dos, Cazzu o Ángela Aguilar, llenaba escenarios.

Flor Rubio señaló que Cazzu era una “estrella en su país” y que “llena todos los escenarios” de su tierra natal, pero que que difícilmente lograría abarrotar la Plaza de Toros México, la Arena Ciudad de México o el Auditorio Nacional.

“Ángela está en un momento muy distinto de su carrera (…) Ángela tiene 21 años, ella no ha llenado nunca un escenario, Cazzu sí, Cazzu es una estrella en su país, Cazzu llena todos los escenarios más importantes de su país, tiene 12 o 13 años más que Ángela, no las podemos comparar. En este momento a Ángela no la podemos comparar, porque su carrera no está en esa posición, ella llena escenarios con su familia, no está todavía haciendo solos en ningún escenario porque no está para eso todavía”, dijo Rubio.

Agregó: “(Cazzu) en Argentina es una reina, en México no, en México no creo que llene un escenario, yo creo que en México puede venir a un Vive Latino y romperla, a un Tecate Emblema y romperla”.

😘 ¿Quién SÍ llena auditorios? 💃🕷️ Se ‘prenden’ los ánimos en #FórmulaEspectacular al comparar las carreras de Ángela Aguilar y Cazzu. 🧐 Sin embargo, Flor Rubio dice que no se pueden comparar porque tienen una diferencia de 10 años y Cazzu es una estrella en su país.… pic.twitter.com/ixGSkWaXEx — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 25, 2025

Por su parte el reportero Gabo Cuevas indicó que la carrera de Ángela Aguilar “está apagada”, a lo que Flor Rubio contestó que no es así. Los conductores presentes en el programa de radio también aseguraron que así como Cazzu no llenaría una Plaza de Toros, tampoco lo haría la hija de Pepe Aguilar ya que su carrera “apenas está comenzando”.