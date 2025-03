Christian Nodal se convirtió en uno de los artistas mexicanos más criticados en la industria musical, luego de que se comprometió con Ángela Aguilar a semanas de terminar su relación con Cazzu, sin embargo, el sonorense rompió el silencio sobre el odio que recibe su familia.

En entrevista con la periodista Danielle Dithurbide, el intérprete de ‘Botella tras Botella’ habló sobre cómo enfrenta el hate masivo de redes sociales, ya que desde que comenzó su relación con la menor de la Dinastía Aguilar ha estado en el ojo del huracán.

Con una apariencia relajada previo al concierto que realizará en la Plaza de Toros de la Ciudad de México (CDMX), el cantante mencionó que en la actualidad, la libertad de expresión es distorsionada, refiriéndose a las críticas de los usuarios en las diferentes plataformas de comunicación.

“Creo que de eso van todas las redes sociales actualmente, creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas”, comentó.

Durante su matrimonio con la joven de 22 años, Christian Nodal fue nombrado con apodos despectivos como “El Golfo de México”, mientras que su esposa es comparada con Karla Panini y acusada de ser su amante, sin embargo, los comentarios parecen ya no afectar al cantante.

En la entrevista, confirmó que a pesar de las críticas se encuentra en un momento feliz de su vida: “Pues al final del día lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila”, agregó.

Christian Nodal afirma que no le importan las opiniones, pues "tiene un núcleo solido"

Las canciones del sonorense suelen estar cargadas de sentimentalismo, amor, decepciones y diferentes muestras con las que logra transmitir emociones a los fans, pero, ¿cómo vive sus relaciones personales fuera de la industria?

El joven de 26 años, mencionó que se encuentra rodeado de diferentes muestras de amor, mismas que él mismo sabe retribuir. También aseguró que no importan las opiniones, porque en la actualidad tiene un núcleo sólido con su familia y la persona que ama.

“Trato de amar a toda la gente que me rodea y me aman muy bonito también, creo que mientras mi núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas, de lo que la gente se puede imaginar”, detalló.

¿Cuándo es el concierto de Christian Nodal en CDMX?

Christian Nodal continúa con su gira ‘Pal Cora Tour’ con la que recorrió diferentes países del mundo y el 14 de marzo de 2025 regresará a la Ciudad de México (CDMX) para presentar su concierto frente a más de 42 mil asistentes en la Plaza de Toros.

El evento comenzará a las 9:00 pm, con invitados especiales como Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.