Después de casi ocho años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parecen haber contraído matrimonio en secreto, o al menos así lo insinuó la estrella del futbol.

En un video que el jugador grabó en el gimnasio de su casa, éste se refirió a Georgina como su “esposa”.

“Lo más importante no es lo que haces, sino lo que tienes que hacer”, dijo CR7, de 39 años, mientras hacía un recorrido por su gimnasio para promocionar la marca fitness Whoop. “Cuando no estoy entrenando en el club, me gusta trabajar con mi esposa en casa”, agregó en el clip compartido en Instagram.

Bajo el video, los fanáticos no perdieron la oportunidad de cuestionar al portugués sobre una posible boda con su pareja, de 30 años, y madre de sus hijos.

Hasta el momento ninguno de las dos celebridades se han pronunciado al respecto; en un breve comunicado, el publicista de Ronaldo dijo: “En este momento, no puedo confirmar ni negar que Cristiano se haya casado con Georgina. Simplemente no lo sé”.

Si bien nada se ha confirmado acerca de una probable boda, Cristiano ya se había referido a un enlace matrimonial en el pasado, diciéndo que sí quería casarse con Rodríguez en algún momento de sus vidas.

“Nos casaremos algún día”, es lo que ha dicho Cristiano Ronaldo en entrevistas pasadas que ha dado acerca de su novia Georgina Rodríguez, quien lo ha acompañado y apoyado desde 2016 en el ámbito personal y profesional.

Cristiano le pagaría a Georgina más de 100 mil dólares si se separan

Las sospechas de su matrimonio surgen después de que se comentara que la pareja firmó un contrato, al estilo prenupcial, en el que se establece que Cristiano estaría obligado a pagarle al menos 100 mil dólares mensuales a Georgina.

De acuerdo con los informes, el jugador le pagaría 110 mil dólares mensuales de por vida además de cederle una casa familiar en Madrid. Ronaldo estaría obligado a darle pensión debido a que ante la ley, Georgina Rodríguez es madre de sus cinco hijos y no sólo de sus hijas biológicas.

Historia de amor entre Georgina y Cristiano Ronaldo

La pareja se conoció en 2016, cuando Georgina trabajaba en una de las sucursales de Gucci en España.

Se dice que CR7 se convirtió en uno de sus clientes personales y en una de las visitas a la tienda, en 2016, él le pidió que lo acompañara a un evento de alto perfil a los que suele asistir.

Después de esa invitación, otras más surgieron con frecuencia e incluso se dejaban ver frente a los paparazzis.

“Fue amor a primera vista para ambos”, dijo la modelo en una entrevista con The Sun.

En su serie, I’m Georgina, la modelo recordó que iba a trabajar temprano en transporte público y en la noche Cristiano pasaba por ella en su Bugatti.

Con casi seis años de relación, Rodríguez se convirtió en la madre de los hijos de Ronaldo, Cristiano Jr, Eva y Mateo, así como de sus hijas biológicas Alana Martina y Bella Esmeralda, el mellizo de ésta última murió en abril de 2022.

Durante una entrevista con ITV, Ronaldo habló sobre su pareja como su “amor verdadero”. Le dijo a Piers Morgan: “Ella me ayudó mucho. Por su puesto, estoy enamorado de ella”.

Agregó que eventualmente llegará al altar con Georgina por su propio deseo e influenciado también por su madre que espera verlo casado algún día. “Nos casaremos algún día, es seguro. Es el sueño de mi madre también. Entonces, un día. ¿Por qué no? Ella es genial. Ella es mi amiga. Tenemos conversaciones. Le abro el corazón y ella me abre el suyo”.