En medio de los rumores sobre la millonaria cantidad que Christian Nodal deberá entregarle a Ángela Aguilar en caso de infidelidad, circula en redes sociales una nueva fotografía de la pareja en traje de baño durante su luna de miel en Los Cabos, México.

La ‘princesa del regional mexicano’, compartió mediante historias de Instagram una “apasionada” fotografía en la que luce un bikini negro, mientras Nodal le da un beso en la mequilla y recorre su cintura con las manos.

TAMBIÉN LEE: Novia de Lamine Yamal, Alex Padilla, le es infiel en transmisión en vivo; “me vas a buscar la ruina”, dice

Aunque su matrimonio ha sido criticado por el público latino hasta considerarlos “los enemigos número uno de México”, la cantante no duda en expresar el amor que siente por su esposo.

La postal, estuvo acompañada de la canción M.A.I de Milo J, que narra una historia de amor, pasión y apoyo incondicional en las relaciones amorosas.

TAMBIÉN LEE: Cambian nombres de Nodal y Ángela Aguilar en Wikipedia; los llaman “Perro infiel” y “La Venenito”

“No me imaginé que funcionaba así, no buscaba amor y un día te encontré, estaba vivo pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer, sos ese cuento del que no quiero saber el final”, dice la melodía.

Usuarios cuestionaron que la muestra pública de amor de Ángela Aguilar no fue compartida por Christian Nodal, por el contrario, publicó un video promocional sobre su próximo concierto en Mazatlán, Sinaloa.

¿Cuánto dinero le pagará Nodal a Ángela si le es infiel?

La relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal comenzó después de una supuesta infidelidad que el cantante cometió contra Cazzu y para cerciorarse que no ocurra en su nuevo matrimonio, la joven de 20 años le habría hecho firmar un supuesto contrato millonario.

El periodista Michelle Ruvalcaba, reveló que Pepe Aguilar orquestó un supuesto contrato prenupcial, para asegurar que el sonorense no le sea infiel a su hija, por lo menos durante los primeros tres años.

De acuerdo con las capturas compartidas, en caso de que el intérprete de ‘Adiós Amor’ infrinja las reglas, deberá pagar 12 millones de dólares por los daños, además del divorcio inmediato.

A pesar de que la reputación del cantante se vio manchada por sus relaciones pasadas y que el contrato es considerado por algunos usuarios como una respuesta inteligente, el periodista no compartió pruebas sobre sus aseveraciones y la historia continua como un rumor a voces.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.