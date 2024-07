Tras confirmarse la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, miles de usuarios criticaron a la pareja de recién casados, pero, sobre todo, al cantante de regional mexicano, quien en los últimos años ha estado en medio del escándalo por las decisiones que ha tomado en el amor: se comprometió con Belinda, tuvo una hija con Cazzu, pero se casó con la hija de Pepe Aguilar, todo esto en un lapso de 3 años.

Desde que Nodal se comprometió con Belinda al poco tiempo de salir con ella, hubo quienes manifestaron su preocupación de que la pareja se estuviera precipitando para dar ese gran paso. Poco tiempo después de que anunciaran su boda, la cantante de “Cactus” y el intérprete de “Adiós Amor” cancelaron su casamiento y rompieron definitivamente.

Pocos meses después de su ruptura con Belinda (la cual fue anunciada en febrero de 2022), Nodal fue visto en junio de 2022 con Cazzu; desde entonces, comenzaron una relación y para abril de 2023 el cantante y la estrella argentina informaron que se encontraban esperando la llegada de su primer bebé: Inti nació en septiembre de 2023, por lo que apenas tiene 10 meses de edad.

Parecía que Nodal ya había conseguido lo que tanto deseaba: tener una hija y formar una familia, pero de manera inesperada, el pasado 23 de mayo anunció su separación de Cazzu. Dos meses después de esta noticia, el 24 de julio, el mexicano se casó con Ángela Aguilar y tras hacer esto, las críticas le llovieron a la pareja, pues consideran que no tuvieron respeto por sus exparejas y seres queridos.

En redes sociales señalaron que Christian Nodal tiene “inestabilidad emocional” porque no es normal ni sano que corte vínculos afectuosos tan rápido y comience otras relaciones en poco tiempo. Además, han criticado su papel como padre, pues aseguran que no está presente en la educación de Inti y lo señalaron por no querer pagar una pensión justa para su pequeña.

“Una relación de rebote es como sacar un clavo con otro clavo (…) No terminas de cerrar una relación cuando ya estás iniciando otra (…) ¿Por qué te vas y saltas y saltas de relación en relación?”, cuestionaron usuarios en Tiktok. “Que la vida te libre de encontrar a una persona emocionalmente tan inestable como es Christian Nodal”, aseguró la usuaria Verenisse Tello.

“El anillo de compromiso que la cucaracha de Nodal le regaló a la Ángelita costó $55 millones de pesos mexicanos. La pensión mensual que le regateó a su hija es de $120 mil pesos. El precio del anillo equivale al pago de OCHO AÑOS de pensión. ‘Primero mis novias luego mis hijos’ y no se compromete con sus parejas”, criticó un usuario de X.

“Christian Nodal le entregó anillo a Belinda, tuvo una hija con Cazzu y ahora se casó con Ángela Aguilar. Estamos esperando saber con quién va a ser la luna de miel” y “El primer mensaje de casada tras ganar en Premios Juventud de la ahora señora de Nodal: ‘Yo gané’....el premio sí, del marido pues te dire neni, Nodal no es el premio mayor y ya te darás cuenta”, fueron algunos de los comentarios.

Los seguidores de la historia de Ángela Aguilar y Christian Nodal están esperando que se revelen los verdaderos motivos por los que la pareja se casó tan rápido: los internautas sospechan que la hija de Pepe Aguilar está embarazada y que por eso tuvieron que contraer nupcias. Si se confirma esta noticia, nuevamente Nodal será muy criticado y cuestionado sobre su estabilidad, al igual que Ángela.

Ángela Aguilar presumió en redes sociales algunas fotos de su boda con Nodal, en las que luce de lo más feliz y enamorada de su esposo. En las imágenes que compartió en sus historias de Instagram se ven algunos de los invitados así como el costoso anillo de compromiso que le entregó el cantante de regional mexicano.