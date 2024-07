Gabriel Soto habría confirmado lo que Irina Baeva ha estado negando en los últimos días: de acuerdo con un periodista que habló en exclusiva con el famoso, la razón por la que la pareja terminó se debió a una infidelidad por parte de la actriz de “Aventurera”. Además de asegurar que Irina lo engañó, Soto habría revelado la identidad del “tercero en discordia”.

Siguen las contradicciones entre Irina Baeva y Gabriel Soto: mientras ella afirma que se casaron, él niega la celebración de una boda. La relación entre ambos actores terminó mal y se encuentran en medio de una guerra de declaraciones.

El periodista Lucho Borrego dijo en el programa “¡Siéntese Quien Pueda!” que habló con Gabriel Soto y que él le confirmó que la razón de su rompimiento con Irina Baeva fue por una infidelidad; de acuerdo con el revelado por el comunicador, la actriz de “Aventurera” lo engañó con un poderoso empresario.

Al enterarse de que Irina estaba viéndose con otro hombre, Gabriel Soto decidió dar por terminado su noviazgo. “Gabriel Soto me confirmó que él insistió con Irina mucho tiempo atrás de sacar ese comunicado de prensa de la ruptura y ella siempre lo ignoró”, comentó Lucho Borrego.

El periodista relató que después del escándalo que se generó porque Gabriel Soto comunicó el fin de su romance con Irina Baeva y ella aseguró que no le pidieron su autorización, el actor le habló por teléfono para contarle lo que verdaderamente estaba pasando.

¿Quién es el hombre con el que Irina Baeva le habría sido infiel a Gabriel Soto?

Según Lucho Borrego, la identidad del “tercero en discordia” no es del todo desconocida por el público, pues se trata de un hombre que recientemente fue vinculado con Irina Baeva: “Sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando el cuerno con una persona que se ha dicho mucho en los últimos días en los medios de comunicación”, señaló.

Asimismo, contó que la razón por la que se ha tratado de “callar” este rumor es porque el hombre da dinero a la obra de “Aventurera”, la cual protagoniza la actriz rusa. “Se han mandado a callar a los medios porque es un inversionista de la obra donde Irina protagoniza, es decir Aventurera, una de las razones por las cuales Irina no ha sido despedida de la obra", indicó.

Gabriel Soto desmiente a Irina Baeva y asegura que nunca hubo boda

Luego de que Irina Baeva dijera en una entrevista con el medio Hola! que se casó con Gabriel Soto en un boda simbólica, el pasado 27 de marzo de 2024, en Acapulco, Guerrero, el actor desmintió dicha información y aseguró que nunca se casó con su ahora exnovia.

Incluso, argumentó que, si se vistieron de novios con traje, vestido y todo el vestuario como para celebrar una boda, fue porque se trató de una sesión de fotos, pero jamás de un matrimonio real.

¿Irina Baeva trató mal a las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán?

Según el periodista, en los próximos días saldrían a la luz pruebas de los supuestos malos tratos que tuvo Irina Baeva con las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. "Se está diciendo que van a salir pruebas de supuestos malos tratos de Irina Baeva en contra de las hijas de Gabriel Soto, no me dice nada de eso, pero me dice que sí entraron en un conflicto cuando las mismas redes sociales le alertaron a las hijas de Gabriel sobre este cuerno que le estaría poniendo, y por eso decidió terminar porque estaba afectando la salud mental de ellas", precisó.





Gabriel Soto revela detalles de su relación con Cecilia Galliano

Desde hace unos días se especula que Gabriel Soto tiene un romance con Cecilia Galliano, pero de acuerdo con Lucho Borrego, el actor le aseguró que sólo son muy buenos amigos. Sobre esto, dijo: "confirma que es una gran amiga, que ha sido un apoyo muy importante (…) sobre todo, que no la ha pasado bien físicamente él, recordemos que estuvo en el hospital recientemente, porque estos problemas de salud han sido propiciados por la situación emocional que vivió con Irina Baeva.”

Según el periodista, en los próximos días se revelarán más oscuros detalles de lo que fue la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva; tal parece que el actor quiere contar todo lo que vivió al lado de la rusa, porque a pesar de que ante las cámaras mostraron que su romance era de “cuento de hadas”, la realidad habría sido otra totalmente.